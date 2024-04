La Fiorentina cerca il bis per arrivare alla finale di Conference League. Per arrivare all’obiettivo la prossima fermata è in Repubblica Ceca, a Plzen, dove giovedì 11 aprile 2024, affronta il Viktoria Plzen, per la gara di andata dei quarti di finale. Pronostico Viktoria Plzen-Fiorentina di Conference League.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Viktoria Plzen non è quello del decennio passato, con le squadre di Praga che oramai sono tornate a dominare nel campionato ceco. Detto questo, in patria, sono al terzo posto già qualificati per la fase dei playoffs e hanno perso solo una partita da metà novembre in poi (il 30 marzo in casa contro il Liberec 3-1).

La Fiorentina è una delle poche squadre ancora in corso per tutte le competizioni. In realtà, in Serie A, dopo la sconfitta contro la Juventus la situazione è quasi definitiva con 7 punti di distacco dall’Atalanta sesta, nonostante entrambe hanno la partita in meno.

Nelle coppe meglio per i viola, grazie alla vittoria per 1-0 nella semifinale sempre contro i bergamaschi ed in Europa, dove obiettivamente sono i favoriti alla pari dell’Aston Villa.

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Fiorentina

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur Melo, Duncan; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

Ci si può aspettare qualche cambio di formazione in casa viola. Fabiano Parisi scalpita e potrebbe far rifiatare Cristiano Biraghi, anche se Vincenzo Italiano difficilmente rinuncia al suo capitano. A centrocampo in tre per un due posti con Rolando Mandragora candidato a partire dalla panchina. In attacco, rispetto alla sfida con la Juventus, dovrebbe trovare posto dall’inizio Lucas Beltran.

Dove vederla in TV

Viktoria Plzen-Fiorentina, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, giovedì 11 aprile dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Viktoria Plzen-Fiorentina

Le quote offerte per questo incontro sono le seguenti: vittoria interna del Viktoria Plzen offerta a quota 3.70, il pareggio bancato a quota 3.40, la vittoria esterna della Fiorentina, giocata a quota 2.06 su Vincitu e a quota 2.00 su Betflag.

Pronostico per questa partita di Conference League

Non sarà una trasferta semplice per la Fiorentina. Tra l’altro i viola hanno dimostrato in questa stagione di soffrire particolarmente lontano da casa, con sconfitte abbastanza sorprendenti (1-0 in casa del Sassuolo ed il clamoroso 3-2 di Lecce ad inizio anno). Puntiamo su un multigol che secondo noi può entrare ed è quotato tutto sommato bene.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.37 Sisal e Vincitu

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.