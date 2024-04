La viola cerca il pass per le semifinali di Conference League, per il secondo anno consecutivo, giovedì sera, contro i cechi del Viktoria Plzen, dopo lo 0-0 della gara di andata. Pronostico Fiorentina-Viktoria Plzen del 18/04/2024 in Conference League.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Vincenzo Italiano ha fatto un po’ di turnover nella sfida di lunedì di campionato contro il Genoa, in ottica di questa sfida di Conference League. Dovrebbero tornare in campo dal 1′ vari giocatori a partire da Dodò ed il capitano Cristiano Biraghi in difesa. In attacco si punta alla verve del gallo Andrea Belotti.

Il Viktoria Plzen arriva alla sfida dopo la vittoria di prestigio in campionato contro lo Slavia Praga. La squadra ceca ha dato particolarmente fastidio alla Fiorentina, nella gara di andata, ed è un impegno molto più difficile di quanto si possa immaginare.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Viktoria Plzen

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico González, Beltran, Sottil; Belotti.

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Viktoria Plzen, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, giovedì 18 aprile dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Fiorentina-Viktoria Plzen

Favorita nettamente la Fiorentina per questa sfida a 1.42 Betflag e a quota 1.40 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 4.50, la vittoria del Viktoria Plzen a quota 8.00 su Sisal e a quota 7.90 su Vincitu.

Pronostico Fiorentina-Viktoria Plzen di Europa League

Non sarà una partita semplice per la Fiorentina. La squadra toscana non attraversa un grande periodo di condizione e, nonostante crediamo sia la favorita per passare il turno, puntiamo su un gol dei cechi.

Pronostico: Segna Ospite Sì a quota 1.80 su Netbet e a quota 1.78 su Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-2

