Per i match di ritorno dei quarti di finale in Conference League, giovedì 18 aprile è in programma in Francia, tra la squadra di casa del Lilla e la formazione ospite dell’Aston Villa. Lilla-Aston Villa, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Lilla, arriva a questa partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League, dopo la sconfitta subita nella gara di andata in Inghilterra per 2 a 1, che ha lasciato le porte aperte per una possibile qualificazione.

L’Aston Villa, di Mister Unai Emery, arriva in Francia, dopo aver superato la capolista della Premier League, l’Arsenal, 2 a 0 in trasferta e aver fortificato cosi il quarto posto in classifica, che significherebbe Champions League la prossima stagione.

Le probabili formazioni di Lilla-Aston Villa

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz; Rogers, Tielemans, Bailey; Watkins. All. Unai Emery.

LILLA (4-3-3): Chevalier; Santos, Yoro, Diakité, Ismaily; Bentaleb, André, Haraldsson; Zhegrova, David, Gudmundsson. All. Paulo Fonseca.

Dove vederla in TV

Lilla – Aston Villa, sarà trasmessa in diretta su Sky sport, giovedì 18 aprile dalle ore 18.45.

Quote offerte dai bookmakers per Lilla-Aston Villa

La favorita per la vittoria è il Lilla che troviamo offerta vincete a quota 2.40 su Sisal e su Vincitu , il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.40, mentre la vittoria dell’Aston Villa, viene inserita in lavagna a quota 2.80 su Betflag e a quota 2,85 su Betway.

Pronostico Lilla-Aston Villa di Conference League

Ci aspettiamo una gara molto chiusa, dove non ci aspettiamo di vedere più di 2,5 goal. Il nostro pronostico è under 2.5 a quota 1.90.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €250 senza deposito

Apri un conto Vincitu e riceverai un ricco bonus di €250 senza deposito, da spendere nelle scommesse sportive. 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.