La partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League, tra Fenerbahce e Olympiakos, è in programma giovedi 18 aprile 2024, alle ore 21, allo stadio Ulker Stadium Arena di Istanbul. Pronostici Conference League: Fenerbahce-Olympiakos, quote scommesse, probabili formazioni e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La partita di andata giocata la scorsa settimana in Grecia, è terminata con il punteggio di 3 a 2 per i padroni di casa dell’Olympiakos, con le reti messe a segno da Fortounis, Jovetic e Chiquinho per i greci e Kahveci e Kadioglu per i turchi.

Ora il Fenerbahce, cercherà di ribaltare la situzione con il calore del proprio pubblico e di centrare la qualificazione alla semifinale di Conference League.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Olympiakos

FENERBAHCE (4-3-3): Livakovic; Osayi-Samuel; Caglar Soyuncu, Rodrigo Becao, Oosterwolde; Zajc, Krunic, S. Szymanski; Irfan Can Kahveci, Dzeko,Tadic. Allenatore:

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega; Hezze, Chiquinho; Fortounis, Jovetic, Masouras; El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.

Dove vederla in TV

Fenerbahce – Olympiakos, sarà trasmessa in diretta su Sky sport, giovedì 18 aprile dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Fenerbahce-Olympiakos

La favorita per la vittoria è il Fenerbahce che troviamo a quota 1.55 su Sisal e su Betflag, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.33, mentre la vittoria dell’Olympiakos, viene data in lavagna a quota 5.00 su Betway e Netbet.

Pronostici Conference League: Fenerbahce-Olympiakos

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo comunque favorito il Fenerbahce.Il nostro pensiero è che comunque vediamo entrambe le squadre segnare. Il nostro pronostico è goal + over a quota 1.90.

