La partita di andata della semifinale di Conference League, è in programma giovedì 2 maggio 2024, alle ore 20, allo stadio Villa Park di Birmingham, tra i padroni si casa dell’Aston Villa e la squadra ospite dell’ Olympiakos Pireo. Aston Villa-Olympiacos, pronostico, scommesse di Conference League.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Aston Villa, arriva a questa partita di andata delle semifinali di Conference League, dopo aver eliminato nei quarti il Lilla e negli ottavi di finale il l’Ajax. In Premier League inglese, i padroni di casa sono quarti in classifica e quasi certi di un posto in Champions League la prossima stagione.

L’Olympiacos Pireo, arriva in Inghilterra, dopo aver eliminato a sorpresa nei quarti di finale il Fenerbahce, mentre negli ottavi, i greci hanno avuto la meglio dell Maccabi Tel Aviv. La squadra allenata da Josè Luis Mendilibar, è solo al quarto posto nel campionato greco di Super League.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Olympiacos

Aston Villa (4-3-2-1): Olsen; Konsa, Carlos, Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans; Rogers, Bailey; Watkins. Allenatore: Emery.

Olympiakos (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze, Horta; Podence, El Kaabi, Fortounis. Allenatore: Mendilibar.

Dove vederla in TV

Aston Villa – Olympiakos, sarà trasmessa in diretta Giovedì 2 Maggio su Sky Sport alle ore 21.00.

Pronostico Aston Villa-Olympiacos di Conference League

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Il nostro pronostico è GOAL SI, quota offerta a 1.80 su Vincitù e su Netbet.

Quote offerte dai bookmakers per Aston Villa-Olympiacos

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-1 / 2-0

