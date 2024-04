La Fiorentina, ospita giovedì 2 maggio, alle ore 21, allo stadio Frachi di Firenze, il Club Brugge, per il match di andata delle semifinali di Conference League. Pronostico Fiorentina-Club Brugge di Conference League del 02/05/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa della Fiorentina, arrivano a questa partita di andata delle semifinali di Conference League, dopo aver eliminato nei quarti di finale il Plzen, mentre negli ottavi la squadra capitolina ha superato il Maccabi Haifa. In campionato la formazione allenata da Vincenzo Italiano, è ottava in classifica e fuori dalla zona Europa la prossima stagione.

Il Club Brugge arriva in Italia, in lotta per la conquista del campionato nazionale Belga e ha eliminato nei quarti di finale il PAOK Salonicco e negli ottavi di finale il Molde.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Club Brugge

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenković, Martínez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltrán, Kouamé; Belotti.

CLUB BRUGGE (3-5-2): Jackers; Sabbe, Ordonez, Balanta; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Onyedika, Meijer; Nusa, Jutglà.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Club Brugge, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY giovedì 2 maggio dalle ore 21.

Pronostico Fiorentina-Club Brugge di Conference League

Ci aspettiamo una gara molto aperta, dove ci aspettiamo un goal almeno da entrambe le parti. Il nostro pronostico è GOAL SI a quota 1.85 su Betflag e Sisal

Quote offerte dai bookmakers per Fiorentina-Club Brugge

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-1 / 2-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.