Pronostico Club Brugge-Fiorentina 8 maggio 2024. Mercoledì sera trasferta in Belgio per i viola che dopo il 3-2 dell’andata cercheranno di chiudere i conti in questa semifinale di ritorno, per tornare alla finalissima di UEFA Conference League 2023-24.

Pronostico Club Brugge-Fiorentina 8 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà ospite del Bruges in Belgio presso lo Jan Breydel Stadium per il ritorno delle semifinali di UEFA Conference League. Si parte dal 3-2 maturato nel match di andata al Franchi di Firenze con reti di Sottil, Belotti e Nzola per i viola, Vanaken e Thiago per i belgi.

La partita dell’andata rappresenta l’unico precedente tra queste due formazioni, ma allargando il discorso anche alle altre avversarie belghe del club toscano, la Fiorentina non ha mai vinto in trasferta contro queste formazioni (1 sconfitta e 2 pareggi).

Pronostico Club Brugge-Fiorentina 8 maggio 2024: probabili formazioni

Per provare a ribaltare il risultato dell’andata, il tecnico del Bruges Nicky Hayen dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 il cui tridente dovrebbe essere composto da Vanaken, Thiago e Jutglà. L’esperto Odoi, invece, avrà in mano le chiavi del centrocampo.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano risponde con un collaudato 4-2-3-1 con Belotti terminale offensivo, mentre alle sue spalle dovrebbe agire il trio composto da Nico Gonzalez, Bonaventura e Beltran. Ballottaggi sia a centrocampo (Arthur potrebbe finire in panchina) sia in difesa.

BRUGES (4-3-3): Jackers; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Skoras, Odoi, Onyedika; Vanaken, Thiago, Jutglà. All. Hayen

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Beltran; Belotti. All. Italiano

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Guida TV Conference League: Club Brugge-Fiorentina

Fiorentina-Bruges, in programma giovedì 2 maggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 21.00, sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8, su satellite su Sky Sport (canale 254) e in live streaming su Now e DAZN.

Le migliori quote su Club Brugge-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per quanto riguarda questa semifinale di Conference League:

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.