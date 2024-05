Pronostico Olympiakos-Aston Villa 9 maggio 2024. Analisi, statistiche, ultime notizie, probabili formazioni, le migliori quote e i consigli per le scommesse su questa semifinale di ritorno della UEFA Conference League in campo giovedì 9 maggio 2024.

Pronostico Olympiakos-Aston Villa 9 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

Olympiacos-Aston Villa, in campo giovedì 9 maggio 2024 con calcio d’inizio alle ore 21:00 è la semifinale di ritorno della UEFA Conference League. Si gioca ad Atene, la sede della finale del 29 maggio, ma non nello stesso stadio. L’andata a Birmingham è finita con un sorprendente 2-4 in favore dell’Olympiacos, con tripletta di El Kaabi, unico precedente tra le due formazioni.

L’Olympiakos ha potuto riposare dalla settimana scorsa e tra campionato e coppe non perde da 4 partite (2 soli ko nelle ultime 10 prestazioni, con 1 pareggio e 7 vittorie a completare il quadro). Gli inglesi invece hanno portato a casa solo 1 vittoria nelle ultime 5, e dopo la sconfitta interna dell’andata in coppa, l’Aston Villa ha perso anche in Premier sul campo del Brighton per 0-1.

Pronostico Olympiakos-Aston Villa 9 maggio 2024: probabili formazioni

Recuperati dalle rispettive squalifiche Masouras e Ndoj per i greci e il portiere Emiliano Martinez per gli inglesi. Attesi alla guida dei due attacchi Watkins ed El Kaabi, con Diaby e Podence sugli esterni. Indietro nel ballottaggio le vecchie conoscenze del campionato italiano Jovetic e Zaniolo.

Olympiacos (4-3-2-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, Fortounis; El Kaabi. All.: Mendilibar.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Rogers, McGinn, Douglas Luiz, Diaby; Bailey; Watkins. All.: Emery.

Guida TV Conference League: Olympiakos-Aston Villa

Aston Villa-Olympiacos viene trasmessa in diretta da DAZN. Inoltre sarà visibile in diretta su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.

Le migliori quote su Olympiakos-Aston Villa

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per quanto riguarda questa semifinale di Conference League:

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.