Anteprima finale Conference League. Saranno Fiorentina-Olympiakos a sfidarsi ad Atene il 29 maggio, quasi una partita di casa per i greci mentre i viola sono riusciti nell’impresa di arrivare per due anni di fila alla finale di questa competizione. Vediamo se i ragazzi di Vincenzo Italiano questa volta riusciranno a portare a casa un titolo europeo che manca dagli anni 60 a Firenze!

Anteprima finale Conference League: Fiorentina-Olympiakos

Un anno dopo la beffarda sconfitta in finale contro il West Ham, la Fiorentina di Vincenzo Italiano contro l’Olympiacos si giocherà la seconda finale consecutiva di Conference League. Un eventuale trionfo garantirebbe ai gigliati, un trofeo in una competizione UEFA che manca dal 1961 e la qualificazione diretta alla prossima edizione dell’Europa League, ma prima ci sarà da battere l’Olympiacos di José Mendilibar, capace di eliminare a sorpresa l’Aston Villa di Unai Emery in semifinale.

Per i gigliati si tratta della quinta finale europea e del secondo back to back di finali in una manifestazione continentale dal glorioso biennio 1960-62. Una cavalcata quella ddei viola iniziata il 24 agosto con gli spareggi contro il Rapid Vienna e passata attraverso l’eliminazione di Maccabi Haifa, Viktoria Plzen e Bruges – eliminato in semifinale in maniera meritata ma rocambolesca.

Anteprima finale Conference League: dove si gioca e quando. Guida TV Calcio

Olympiacos-Fiorentina, mercoledì 29 maggio ore 21.00 allo stadio Agia Sophia Arena di Atene, in Grecia, ospiterà la finale di UEFA Europa Conference League di questa stagione. Stadio di casa dell’AEK Atene, arcirivale dell’Olympiacos, che ha una capienza di 32.500 posti.

La Finale di Conference League sarà visibile in tv per gli abbonati Sky sui canali del bouquet di Sky Sport mentre è ancora da definire l’eventuale trasmissione in chiaro su TV8. In streaming sarà visibile su NOW, DAZN e SkyGo.

Le prime quote su Fiorentina-Olympiakos

Vediamo le principali quote per questa finale di UEFA Conference League 2023-24.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.