Giovedì 7 Novembre andra in scena la terza giornata della prima fase della Conference League, dove si affronteranno APOEL contro Fiorentina alle ore 21.00. Pronostico Apoel-Fiorentina 7 novembre 2024.

Pronostico Apoel-Fiorentina 7 novembre 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita:

Le squadre arrivano a questo match, Apoel-Fiorentina, valido per la 3° giornata della regular season di UEFA Conference League 24-25 in un periodo di forma molto diverso.

L’Apoel, è reduce da due sole vittorie nelle ultime cinque partite, dove ha subito solo due reti. Dall’altra parte troviamo la Fiorentina, che è reduce da cinque vittorie consecutive e viaggia sulle ali dell’entusiasmo.

Dove vedere Apoel-Fiorentina in tv?

APOEL – Fiorentina sarà trasmessa in chiaro su Sky Sport e Nowtv, Giovedì alle ore 21.00.

Probabili formazioni Apoel-Fiorentina del 07-11-2024

APOEL (4-3-3): Belec; Chebake, Susic, Petrovic, Laifis; Tejera, Abagna, Ndongala; Marquinhos, El-Arabi, Meyer. All. Jimenez.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Martinez Quarta, Gosens; Bove, Richardson, Adli; Colpani, Sottil; Kouame.

Apoel-Fiorentina: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 su questo match valido per la UEFA Conference League. La favorita secondo i migliori bookmakers è la Fiorentina che troviamo a quota 1.62 su Sisal e @1.60 su Snai, il pareggio lo troviamo in lavagna a quota 3.90 di quota massima su Lottomatica e Goldbet, mentre la vittoria dell’Apoel viene data circa a 6.00 su Planetwin365 e @5.60 su Netbet.

Pronostico Apoel- Fiorentina del 07/11/2024

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove ci aspettiamo almeno un goal da entrambe le squadre. Decidiamo di prenderci l’esito goal che troviamo a quota 1.83.

Risultato esatto Apoel- Fiorentina

Come risultato esatto del match Apoel- Fiorentina decidiamo di prenderci il 2-2 a quota 16.00 circa.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.