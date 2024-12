Per la sesta giornata in Conference League, giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 21.00, allo stadio Don Afonso Henriques, i padroni di casa portoghesi del Giumaraes, ospitano la Fiorentina. Pronostico Vitoria Guimaraes-Fiorentina di Conference League del 19/12/2024.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Vitoria Guimaraes, arriva a questo match, valido per la sesta giornata in Conference League 2024-2025, secondo in classifica, con 13 punti (attualmente qualificata per gli ottavi di finale) ed è reduce dalla larga vittoria esterna ottenuta sul campo del San Gallo, per 4 a 1.

La Fiorentina, arriva in Portogallo, terza in classifica, con 12 punti, (attualmente qualificata per gli ottavi di finale) a pari merito con Legia Varsavia e Lugano. La squadra viola, ha vinto 4 partite e ha subito una sola sconfitta, in trasferta a Cipro, contro l’APOEL per 2 a 1.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Vitoria Guimaraes e Fiorentina, verrà trasmessa in diretta su SKY e DAZN dalle ore 21 di giovedì 19 dicembre 2024.

Probabili Formazioni Guimaraes-Fiorentina del 19/12/2024

VITORIA GUIMARAES (4-3-3): Varela; Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Josè Bica, Santos. All. Rui Borges.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Gudmundsson, Sottil; Kouamé. All. Palladino.

Quote Scommesse per Vitoria Guimaraes-Fiorentina di Conference League

Le quote offerte dai principali bookmaker per questo match di Conference League, vedono favorita la vittoria esterna della Fiorentina, in questa partita in trasferta contro la squadra portoghese del Vitoria Guimaraes.

Vittoria interna della Guimaraes bancata a quota 3.10 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.20, mentre il successo esterno della Fiorentina è pagato a quota 2.30.

Pronostico Guimaraes-Fiorentina- Conference League del 19/12/2024

Partita insidiosa per la Fiorentina, sul difficile campo del Vitoria Guimaraes, per il sesto turno di Conference League. La formazione portoghese è ancora imbattuta e in casa ha sempre vinto, mentre la viola ha perso in trasferta il match contro l’Apoel.

Risultato Esatto Vitoria Guimaraes-Fiorentina

Come risultato esatto per questa partita di Conference League tra Fiorentina e Lask Linz vi consigliamo queste opzioni: 2-1 /1-1 /1-2

