Giovedì alle ore 18:45 torna la UEFA Conference League con l’andata degli ottavi di finale. I viola sono attesi ad un insidiosa trasferta in Grecia, all’Olympic Stadium di Atene. Pronostico Panathinaikos-Fiorentina 6 marzo 2025.

Pronostico Panathinaikos-Fiorentina 6 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi di Panathinaikos-Fiorentina, match valido per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League 2024-2025, con probabili formazioni, migliori quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse sul calcio.

La Fiorentina ha chiuso al 3° posto la prima fase del girone unico di Conference League ed hanno quindi avuto il bye al primo turno, senza la necessità di giocare il doppio incrocio di spareggio ai sedicesimi. I viola arrivano da un importante vittoria in campionato, seppure sofferta per 1-0 al Franchi contro il Lecce, ad interrompere una pericolosa striscia di 3 sconfitte che aveva fatto scivolare la squadra di Palladino quasi fuori dalla zona Europa.

Il Panathinaikos invece si è piazzato 13° posto nella prima fase, e ha superato ai playoff gli islandesi del Víkingur (1-2 all’andata in Islanda, 2-0 in Grecia). I greci sono un avversario pericoloso, per una squadra che in patria occupa il terzo posto in campionato. Tra i giocatori pericolosi ci sono Tete, Ounahi e Regragui ma anche vecchie conoscenze della Serie A come Djuricic e Swiderski in attacco e il portiere proprio ex viola Dragowski.

Probabili formazioni Panathinaikos-Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean. All. Palladino.

PANATHINAIKOS (4-3-3): Lodygin; Vagiannidis, Palmer-Brown, Ingason, Mladenovic; Gnezda Cerin, Maksimovic, Ounahi; Tete, Ioannidis, Djuricic. All: Rui Vitoria.

Guida TV Conference League: dove vedere Panathinaikos-Fiorentina?

Tutte le partite dell’edizione 2024-25 di Europa League e Conference saranno tramesse da Sky e Now. Ci sarà la possibilità di vedere alcune partite in chiaro in diretta su TV8.

Migliori quote Panathinaikos-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano, per questo match valido per gli ottavi di finale di Conference League. Fiorentina favorita, praticamente su tutti i bookmakers con quota @2.30, ad iniziare da Goldbet, mentre la vittoria greca si gioca @3.20 su Sisal. Pareggio @3.25 su NetBet invece.

Pronostici Panathinaikos-Fiorentina, le nostre scommesse

Abbiamo detto che questa potrebbe essere una trasferta non così scontata per i viola, anche se il tasso tecnico è superiore per la Fiorentina, che ha fatto molto meglio anche nella prima fase. Il Panathinaikos però ha da gestire una lunga lista di infortunati ed indisponibili. Le due squadre non si sono mai affrontate prima di oggi e non è così facile fare una previsione.

Noi consigliamo le reti, meno di 3 totali. La Fiorentina di recente ha faticato a trovare la via del gol, nonostante il ritorno di Kean. Doppio Under anche per il Pana nelle ultime 2 partite giocate in casa ad Atene tra campionato e coppa.

Risultato esatto Panathinaikos-Fiorentina

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta sulle scommesse per il Risultato Esatto Finale di questo match di Conference League: 1-1, 0-2, 2-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.