Giovedì alle ore 18:45 dall’Estadio Benito Villamarín di Siviglia torna la UEFA Conference League 2024-2025 con l’andata degli Ottavi di finale. Il Betis ospita i portoghesi del Victoria Guimares. Pronostico Betis-Guimaraes 6 marzo 2025.

Pronostico Betis-Guimaraes 6 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi di Betis-Guimaraes, match valido per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League 2024-2025, con probabili formazioni, migliori quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse sul calcio.

Il Betis ha chiuso la prima fase del girone unico di Conference al 15° posto, grazie a 3 vittorie nelle ultime 4 giornate. La squadra di Siviglia è quindi passata dagli spareggi dei sedicesimi in cui ha avuto la meglio del Gent col 3-0 dell’andata in Belgio che ha messo in discesa anche la gara di ritorno, gestita ma persa (0-1) dagli spagnoli che sono passati lo stesso, e che anche in campionato sta andando forte con le ultime 3 vittorie in Liga, tra cui il colpo a sorpresa dello scorso fine settimana, il 2-1 interno contro il Real Madrid.

La prima fase ha visto il Victoria Guimaraes fare meglio del Betis e di molte altre squadre, sorprendendo al 2° posto con 14 punti e imbattuta (4 vittorie e 2 pareggi), dietro solo al Chelsea. I portoghesi hanno quindi avuto il bye lo scorso turno di sedicesimi, per una squadra che non perde da 5 turni anche nel campionato lusitano, con 2 vittorie (compreso il più recente 1-0 interno sul Casa Pia) e 3 pareggi.

Probabili formazioni Betis-Guimaraes

Real Betis (4-3-3): Adrián; Sabaly, Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Clavell, Cardoso, Isco; Antony, Chuco Hernandez, Jesus Rodriguez. Allenatore: Pellegrini.

Vitoria Guimaraes (4-2-3-1): Varela; Magalhaes, Borevkovic, Villanueva, Teixeira Mendes; Tiago Silva, Handel; Arcanjo, Joao Mendes, Vando; Olivera. Allenatore: Luis Freire.

Guida TV Conference League: dove vedere Betis-Guimaraes?

La partita tra Real Betis e Vitoria Guimaraes, in agenda per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, si giocherà giovedì 6 marzo alle 18:45. A detenere i diritti in esclusiva dell’edizione 2024/25 della competizione è Sky, che trasmetterà l’incontro nell’ambito del canale riservato alla Diretta Gol, ovvero Sky Sport 251.

Per quanto riguarda lo streaming, Betis-Vitoria Guimaraes potrà essere seguita sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW.

Migliori quote Betis-Guimaraes

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano, per questo match valido per gli ottavi di finale di Conference League. Padroni di casa nettamente favoriti, forse troppo, in quota @1.60 su NetBet e @1.53 su Snai mentre la vittoria esterna si gioca fino @6.50 su Sisal, col pareggio @4.00 su Lottomatica.

Pronostici Betis-Guimaraes, le nostre scommesse

Abbiamo un paio di precedenti tra queste due squadre, anche se sono ormai datati al 2013, in un doppio scontro nella fase a gironi di Europa League in cui il Betis vinse 1-0 in Portogallo e 1-0 anche in casa contro il Guimaraes.

Ben 5 delle ultime 6 partite del Guimaraes, tra tutte le competizioni, si sono chiuse senza entrambe le squadre a segno. Il Betis nelle ultime 4 partite di Conference League ha sempre chiuso con Gol NO, la giocata che proviamo anche noi per questa sfida di andata.

Risultato esatto Betis-Guimaraes

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta sulle scommesse per il Risultato Esatto Finale di questo match di Conference League: 2-0, 1-1, 0-1.

