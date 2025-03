Il Parken Stadium della capitale danese farà da cornice al match di andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League 2024-2025 con i padroni di casa che ospitano i Blues, che hanno dominato la prima fase a girone, e sono una squadra che di solito siamo abituati a vedere impegnata in altre competizioni europee più importanti. Pronostico FC Copenhagen-Chelsea 6 marzo 2025.

Pronostico FC Copenhagen-Chelsea 6 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi di FC Copenhagen-Chelsea, match valido per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League 2024-2025, con probabili formazioni, migliori quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse sul calcio.

FC Copenhagen ha chiuso al 18° posto la prima fase del girone unico con 8 punti, nonostante l’ultima sconfitta sul campo del Rapid. I danesi hanno superato l’Heidenheim nello scorso turno, pur rischiando dopo l’1-2 dell’andata, ma capaci di ribaltare col 3-1 del ritorno in trasferta. La squadra della capitale arriva inoltre da uno scialbo 0-0 sul campo dell’Albore nel campionato di calcio danese lo scorso weekend.

Il Chelsea è una squadra di blasone nettamente superiore, e ha dominato il girone da prima con 18 punti, esattamente 10 in più del Copenhagen, senza mai perdere e con un ruolino di marcia perfetto: 6 vittorie su 6, ben 26 gol realizzati e solo 5 concessi, una macchina da guerra. In Premier però i Blues quest’anno stanno attraversando più di qualche turbolenza e problemi anche se nel fine settimana, dopo 3 sconfitte di fila tra campionato ed FA Cup, sono tornati alla vittoria nel 4-0 a Stamford Bridge contro il Southampton.

Probabili formazioni FC Copenhagen-Chelsea

Copenhagen (4-3-3): Ramaj; Gocholeishvili, Garan’anga, Pereira, Diks; Froholdt, Clem, Meling; Chiakha, Elyounoussi, Achouri. Allenatore: Neestrup.

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Sancho; Nkunku. Allenatore: Maresca.

Guida TV Conference League: dove vedere FC Copenhagen-Chelsea?

Copenhagen-Chelsea si giocherà giovedì 6 marzo alle 18:45, il match sarà trasmesso tramite Sky. I diritti di trasmissione delle sfide di UEFA Conference League per l’Italia sono un’esclusiva di Sky, con possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go, e NOW.

Migliori quote FC Copenhagen-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano, per questo match valido per gli ottavi di finale di Conference League. Il Chelsea non è quello dei tempi d’oro e gioca in trasferta, ma per i bookmakers i Blues vinceranno in quota @1.62 su Netbet e @1.60 su Lottomatica mentre il successo dei padroni di casa si gioca fino @5.50 su Sisal, col pareggio @4.00 su Snai.

Pronostici FC Copenhagen-Chelsea, le nostre scommesse

Il Chelsea sera attraversando una stagione difficile, ma i Blues ci hanno convinto nel fine settimana, e proprio le difficoltà in patria spingono la blasonata squadra di Londra a puntare almeno alla più piccola delle tre competizioni europee UEFA, la Conference League, quindi secondo noi la motivazione non mancherà alla squadra allenata da Maresca che punta su questo trofeo, e ha un tasso qualitativo nettamente superiore ai padroni di casa.

Le due squadre si sono affrontate negli ottavi del 2011, ma in quel caso erano di Champions League, con un 2-0 all’andata in trasferta a mettere le cose in chiare in vista del ritorno (gestito nello 0-0 finale). Speriamo che possa ripetersi uno scenario del genere e giochiamo sulla vittoria degli ospiti.

Il nostro pronostico FC Copenhagen-Chelsea: 2 @1.67

Risultato esatto FC Copenhagen-Chelsea

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta sulle scommesse per il Risultato Esatto Finale di questo match di Conference League: 0-2, 1-3, 1-1.

