Giovedì alle ore 21:00 lo Stadio Franchi farà da cornice al ritorno degli ottavo di finale di UEFA Conference League 2024-2025, con i viola chiamati a ribaltare il 2-3 dell’andata in Grecia in un match da dentro o fuori. Pronostico Fiorentina-Panathinaikos 13 marzo 2025.

Pronostico Fiorentina-Panathinaikos 13 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi di Fiorentina-Panathinaikos, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League 2024-2025, con probabili formazioni, migliori quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse sul calcio.

La Fiorentina è in crisi visto che oltre ad aver perso 2-3 all’andata in Grecia, ha perso anche nel weekend 1-2 a Napoli, 5° sconfitta nelle ultime 6 per i viola, con Palladino sotto la critica dei tifosi.

Il Panathinaikos ha l’occasione di passare il turno, ma dovrà cercare di reggere anche in trasferta al Franchi, e proprio in trasferta nel fine settimana la squadra di Atene non è andata oltre l’1-1 in campionato sul campo del Atromitos.

Probabili formazioni Fiorentina-Panathinaikos

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Richardson, Gosens; Beltran, Kean. All. Palladino.

PANATHINAIKOS (4-3-3): Dragowski; Kotsiras, Arao, Ingason, Mladenovic; Maksimovic, Siopis, Ounahi; Tete, Swiderski, Djuricic. All. Rui Vitoria.

Guida TV Conference League: dove vedere Fiorentina-Panathinaikos?

Fiorentina-Panathinaikos, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, si giocherà giovedì 13 marzo 2025 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 21,00.

Tutte le partite dell’edizione 2024-25 di Europa League e Conference saranno tramesse da Sky e Now. Ci sarà la possibilità di vedere alcune partite in chiaro in diretta su TV8.

Migliori quote Fiorentina-Panathinaikos

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano, per questo match valido per gli ottavi di finale di Conference League. Viola favoriti per la vittoria con quota massima @1.60 su Sisal mentre un altro successo dei grechi si gioca @5.75 su BetWay, con pareggio @3.80 su Snai.

Pronostici Fiorentina-Panathinaikos, le nostre scommesse

La Fiorentina si gioca buona parte di una stagione altamente negativa al momento, anche se negli ultimi anni la Conference è sempre stata la coppa dei viola, e al Franchi hanno la possibilità di ribaltare il risultato dell’andata di 2-3 che lascia aperti tutti i giochi.

Risultato Esatto Fiorentina-Panathinaikos

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta sulle scommesse per il Risultato Esatto Finale di questo match di Conference League: 2-0, 2-1, 1-1.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.