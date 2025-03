Vediamo uno dei match più interessanti tra le partite di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League 2024-2025, quello in campo all’Estádio D. Afonso Henriques dove i padroni di casa portoghesi cercheranno di passare il turno col Betis dopo il 2-2 a Siviglia. Pronostico Guimaraes-Betis 13 marzo 2025.

Pronostico Guimaraes-Betis 13 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi di Guimaraes-Betis, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League 2024-2025, con probabili formazioni, migliori quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse sul calcio.

Il Vitoria Guimaraes ha messo a segno una doppia rimonta nel 2-2 dell’andata a Siviglia, e ora si gioca ottime chance di passare il turno in casa dove tra campionato e coppe non perde da 13 partite (7 vittorie, 6 pareggi), compreso l’1-1 contro la Fiorentina nell’ultima giornata della prima fase di Conference.

Il Real Betis Siviglia dopo essersi fatto raggiungere due volte all’andata, ha vinto nel fine settimana in campionato, 1-0 contro il Las Palmas, in casa. Il Betis ha comunque vinto 3 delle ultime 4 trasferte, ma l’unica sconfitta è arrivata proprio il mese scorso sul campo del Gent in Conference League. Prima del 2-2 dell’andata il Betis aveva battuto col Guimaraes nei 2 precedenti.

Probabili formazioni Guimaraes-Betis

Vitória (4-3-3): Varela; Miguel Maga, Villanueva, Borevkovic, Mendes; Tiago Silva, Handel, Mendes; Embalo, Oliveira, Santos. Allenatore: Freire.

Real Betis (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Llorente, Bartra, Perraud; Altimira, Flores; Antony, Isco, Rodriguez; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.

Guida TV Conference League: dove vedere Guimaraes-Betis?

Tutte le partite dell’edizione 2024-25 di Europa League e Conference saranno tramesse da Sky e Now. Ci sarà la possibilità di vedere alcune partite in chiaro in diretta su TV8.

Migliori quote Guimaraes-Betis

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano, per questo match valido per gli ottavi di finale di Conference League. Ospiti favoriti @2.40 su Betway mentre il Guimaraes vincente si gioca @3.10 su Sisal. Attenzione anche ad un altro pareggio offerto @3.10 di quota massima su NetBet e Snai.

Pronostici Guimaraes-Betis, le nostre scommesse

Come all’andata anche per il match di ritorno ci aspettiamo entrambe le squadre a segno. Tra tutte le competizioni i portoghesi hanno segnato 3 partite da GG nelle ultime 4, proprio come il Betis.

Risultato Esatto Guimaraes-Betis

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta sulle scommesse per il Risultato Esatto Finale di questo match di Conference League: 1-1, 1-2, 2-0.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.