Giovedì si giocano i quarti di finale di UEFA Conference League e in Slovenia i viola cercano di avanzare in una competizione in cui hanno sempre raggiunto la finale nelle ultime 2 edizioni. Le quote favoriscono la Fiorentina sul campo del Celje. Vediamo il pronostico Celje-Fiorentina 9 aprile 2025.

Pronostico Celje-Fiorentina 9 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi dell’andata dei quarti di finale di UEFA Conference League 2024-2025, la sfida Celje-Fiorentina con probabili formazioni, statistiche, migliori quote, guida tv e consigli per le scommesse.

La Fiorentina insegue la terza finale consecutiva nella competizione. La squadra di Palladino è passata in rimonta contro il Panathinaikos nello scorso turno. In questa competizioni la viola ha vinto tutte le 4 partite stagionali giocate in casa in Europa ma in trasferta ha vinto una sola partita (completano il bilancio un pareggio e due sconfitte).

Il Celje ha eliminato ai calci di rigore il Lugano negli ottavi di finale, conquistando i quarti di finale e ora sfida per la prima volta una formazione italiana. In generale le squadre slovene hanno giocato sette partite in casa contro avversari italiani in competizioni UEFA. Il bilancio è di una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte.

Probabili Formazioni Celje-Fiorentina

Celje (4-3-2-1): Silva; Karnicnik, Vuklisevic, Bejger, Juanjio Nieto; Svetlin, Dulca, Zabukovnik; Seslar, Delaurier-Chaubet; Kucys. All. Riera

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

Guida TV Conference League: dove vedere Celje-Fiorentina?

Celje-Fiorentina, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League, si giocherà giovedì 10 aprile 2025 allo stadion Celje di Celje (Slovenia). Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 21,00. Celje-Fiorentina verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e in streaming su Sky Go o NOW.

Migliori quote Celje-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano, per questo match valido per i quarti di finale di Conference League. Anche se in trasferta è la Fiorentina a comandare nelle quote, offerta @1.43 su Goldbet per la vittoria, mentre l’<1> si gioca fino @7 volte la posta su Sisal, col pareggio @4.50 su NetBet.

Pronostici Celje-Fiorentina: le nostre scommesse

Oggi proviamo una giocata strana a quota alta, su Primo Tempo/Finale. Pensiamo che la Fiorentina tornerà a casa con una vittoria da questa trasferta ma pensiamo che i padroni di casa potranno reggere nel primo tempo. Azzardiamo questo Parziale/Finale quasi a 5x.

Risultato Esatto Celje-Fiorentina

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta sulle scommesse per il Risultato Esatto Finale di questo match di Conference League: 0-2, 1-3, 2-4.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.