Giovedì torna in campo la viola che cerca di andare avanti anche in questa edizione della UEFA Conference League e dopo il 2-1 dell’andata in Slovenia i ragazzi di Palladino cercheranno di blindare il passaggio del turno al Franchi dove arriva il Cejle che non ha sfigurato all’andata. Pronostico Fiorentina-Celje 17 aprile 2025.

Pronostico Fiorentina-Celje 17 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Fiorentina-Celje con probabili formazioni, migliori quote, statistiche, guida tv e tutto per le scommesse su questo match valido per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League 2024-2025.

La Fiorentina ha vinto 2-1 all’andata in trasferta e ora la squadra di Raffaele Palladino vuole bissare al Franchi sotto al proprio pubblico, per cercare di avanzare in una competizione che nelle ultime 2 edizioni ha visto proprio la viola grande protagonista visto che è sempre arrivata in finale in questi ultimi 2 anni. Contro i campioni di Slovenia del Celje la Viola parte da una situazione di vantaggio, grazie alle reti realizzate da Luca Ranieri e Rolando Mandragora (su rigore).

Il Celje ha comunque dato del filo da torcere alla viola, basta rivedersi le paratone di De Gea. In campionato la squadra di Riera è tornata alla vittoria nel weekend col 2-1 interno sul Mura e di fatto quella contro la Fiorentina è stata l’unica sconfitta nelle ultime 6 partite (le altre 5 sono state tutte vinte dal Cejle).

Probabili Formazioni Fiorentina-Celje

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Matias Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho; Zaniolo, Beltran. All. Palladino.

CELJE (4-2-3-1): Ricardo Silva, Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. All. Riera.

Guida TV Conference League: dove vedere Fiorentina-Celje?

La partita Fiorentina-Celje, valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League 2024-25, si disputerà giovedì 17 aprile 2025, dalle ore 18:45, sul terreno di gioco dello Stadio Artemio Franchi di Firenze (Italia).

La partita sarà visibile in diretta TV sui canali di Sky Sport – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253) – ma anche in live-streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote Fiorentina-Celje

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano, per questo match valido per i quarti di finale di Conference League. Viola favoriti @1.37 su Betway mentre la vittoria esterna si gioca fino @8.50 volte la posta su Sisal col pareggio @5.00 su Snai.

Pronostici Fiorentina-Celje, le nostre scommesse

Da 9 partite su tutte le competizioni il Cejle non manca l’appuntamento col gol, compreso l’1-2 dell’andata, e secondo noi un gol potrebbe segnarlo anche al Franchi dove nel fine settimana la viola ha impattato sullo 0-0 in Serie A contro il Parma, ma in 5 delle precedenti 7 partite della Fiorentina avevamo visto entrambe le squadre andare a segno.

Risultato Esatto Fiorentina-Celje

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta sulle scommesse per il Risultato Esatto Finale di questo match di Conference League: 1-1, 3-1, 2-0.

