La viola è chiamata a rimontare la sconfitta per 1-2 dell’andata, nella semifinale di ritorno di UEFA Conference League 2024-2025 che si giocherà giovedì sera allo Stadio Franchi, con la Fiorentina che cercherà di raggiungere per la 3° volta di fila la finalissima di questa competizione. Pronostico Fiorentina-Betis 8 maggio 2025.

Pronostico Fiorentina-Betis 8 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Fiorentina-Betis, match valido per il ritorno delle semifinali di UEFA Conference League 2024-2025 con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e consigli per le scommesse gratuite sul calcio.

La Fiorentina va a caccia della 3° finale consecutiva di Conference League, ma per farlo dovrà rimontare l’1-2 dell’andata a Siviglia, anche se potrà farlo contando sul fattore campo. All’andata gli spagnoli si sono imposti sugli uomini di Raffaele Palladino per 2-1 grazie ai gol di Ezzalzouli (06′) e Antony (64’), ma la rete di Luca Ranieri tiene vive le speranze dei toscani che nel fine settimana hanno perso anche in campionato, 0-1 a Roma. La notizia più importante in casa Viola sarà il ritorno da titolare di Moise Kean, all’andata entrato solo nella ripresa.

Il Betis è però in un momento davvero favorevole visto che non perde da 5 partite (1 solo ko nelle ultime 15 partite) e nelle ultime 4 ha sempre vinto segnando la bellezza di 12 gol in questo arco di tempo, compreso il 2-1 sul campo dell’Espanyol domenica in campionato.

Chi vince affronterà in finale una tra gli svedesi del Djurgarden e il Chelsea di Enzo Maresca che ha vinto 4-1 all’andata, ipotecando la finale che si giocherà mercoledì 28 maggio allo Stadio di Breslavia (Polonia).

Probabili Formazioni Fiorentina-Betis

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Ranieri, Comuzzo, Pongracic; Parisi, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

REAL BETIS (4-3-3): Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli. Allenatore: Manuel Pellegrini

Statistiche scommesse Fiorentina-Betis Siviglia

-In campo europeo (Champions League, Europa League, Conference League, Coppa delle Coppe) la Fioretina ha affrontato 15 volte squadre spagnole raccogliendo: 2 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte.

-In campo europeo (Europa League, Conference League, Coppa delle Coppe) il Real Betis di Siviglia ha affrontato 9 volte squadre italiane raccogliendo: 5 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte.

-Guardando alle graduatorie delle statistiche individuale di questa Conference League si distingue l’attaccante del Real Betis Cedric Bakambu, autore di 7 gol.

Migliori quote Fiorentina-Betis

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio per questo match valido per le semifinali di UEFA Conference League 2024-2025. I bookmakers vedono una Fiorentina favorita @2.35 su Goldbet mentre la vittoria del Betis si gioca @3.00 su Snai, col pareggio @3.40 su NetBet.

Guida TV Conference League: dove vedere Fiorentina-Betis?

Il match tra Fiorentina e Real Betis si giocherà giovedì 8 maggio allo Stadio Artemio Franchi (calcio d’inizio alle ore 21:00) e si potrà vedere in TV su Sky Sport e in streaming su Sky Sport o Now Tv.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Betis

Diamo fiducia alla Fiorentina che può anche vincere, ma prendiamo la doppia chance 1X in combo con Over 1.5, almeno 2 gol, cosa che abbiamo visto anche all’andata e in tutti e 3 i precedenti tra queste due squadre. Almeno 2 gol in 6 delle ultime 8 partite dei viola in tutte le competizioni così come in tutte e 11 le ultime prestazioni degli spagnoli.

Risultato Esatto Fiorentina-Betis

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-0, 1-2

