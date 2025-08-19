Analisi dell’andata delle qualificazioni alla prossima UEFA Conference League 2025-2026, con la Fiorentina che ci prova per la 4° volta, ma i viola prima dovranno passare da questa doppia sfida preliminare contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr. Pronostico Polissya-Fiorentina 21 agosto 2025.

Pronostico Polissya-Fiorentina 21 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Polissya-Fiorentina, match d’andata delle qualificazioni alla prossima UEFA Conference League 2025-2026 con probabili formazioni, quote, guida tv e consigli per le scommesse.

Dopo aver perso due finali consecutive ed essere arrivata soltanto a un passo dall’ultimo atto la scorsa stagione, la nuova Fiorentina di Stefano Pioli si gioca l’accesso alla fase campionato della Conference League nel playoff contro gli ucraini in un match che si giocherà sul campo neutro della Futbal Tatran Aréna di Prešov, in Slovacchia. In attesa dell’inizio del campionato, che scatterà dalla trasferta in Sardegna contro il Cagliari, i toscani intendono centrare la qualificazione alla Conference League, competizione che ha visto i viola grandi protagonisti negli ultimi anni. La preseason ha visto la Fiorentina liquidare senza fatica Grosseto e Carrarese, mentre il bilancio della tournée inglese non è stato esaltante. Prima è arrivata la sconfitta con il Leicester, club che milita in Championship, quindi il pareggio a reti bianche col Nottingham Forest, prima della sconfitta ai rigori col Manchester United.

Il Polissya è arrivato a giocarsi l’accesso in Conference dopo aver estromesso gli ungheresi del Paksi. Gli ucraini hanno di fatto chiuso il discorso qualificazione grazie al 3-0 dell’andata, che ha consentito all’undici di Ruslan Rotan di perdere 2-1 nella sfida di ritorno.

Probabili Formazioni Polissya-Fiorentina

Polissya (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Krushynskyi; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. Allenatore: Rotan.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli.

Guida TV Conference League: dove vedere Polissya-Fiorentina?

Il match tra Polissya e Fiorentina, in agenda per il playoff di Conference League, si disputerà giovedì 21 agosto con kick-off previsto alle 20:00. A mandare in onda la partita sarà Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati alla pay-tv satellitare possono scegliere tra due opzioni: l’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, e NOW.

Le nostre scommesse su Polissya-Fiorentina

I viola sono nettamente favoriti per la vittoria subito all’andata, così da regalarsi un percorso più agevole in vista del ritorno, e per liberare forze mentali e fisiche in vista dell’imminente inizio del campionato di calcio di Serie A. La quota è bassa ma la potete usare in qualche doppia o multipla, consigliamo quindi VITTORIA FIORENTINA @1.40.

