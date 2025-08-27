La Viola giocherà la prima partita stagionale al Franchi dopo la trasferta contro il Polyssia e l’inizio del campionato di Serie A a Cagliari. La Fiorentina si gioca l’accesso al tabellone principale della UEFA Conference League 2025-2026. Pronostico Fiorentina-Polissya 28 agosto 2025.
Pronostico Fiorentina-Polissya 28 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre
Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Polissya Zhyromyr, match valido per le qualificazioni alla prossima UEFA Conference League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.
La Fiorentina potrà gestire il comodo 3-0 dell’andata in trasferta, con i toscani che hanno superato gli ucraini sotto ogni aspetto, da quello tattico a quello fisico e naturalmente anche quello tecnico tanto che Stefano Pioli potrebbe concedere spazio alle seconde linee e proverà qualche esperimento tattico. La Fiorentina dovrà rinunciare a Moise Kean, che è stato sanzionato con un cartellino rosso nella sfida di andata.
Considerando anche il campionato, il Polissya Zhyromyr ha perso le ultime 4 partite giocate, con una sola rete segnata e otto concesse in questo breve arco di tempo. Ovviamente oltre allo 0-3 dell’andata non abbiamo altri precedenti su cui basarci per queste due formazioni.
Probabili Formazioni Fiorentina-Polissya
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All: Stefano Pioli.
POLYSSIA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapiy, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All: Ruslan Rotan.
Guida TV Conference League: dove vedere Fiorentina-Polissya?
Il match si disputerà giovedì 28 agosto alle 20.00. La diretta dell’incontro sarà disponibile sui canali di Sky Sport e in streaming sull’app di NOW. Inoltre, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.
Migliori quote per Fiorentina-Polissya Zhyromyr
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Fiorentina nettamente favorita @1.22 su Marathonbet anche per il match di ritorno, mentre la vittoria degli ospiti si gioca anche in doppia cifra @10 su Sisal, col pareggio @6.25 su Goldbet.
|
Fiorentina-Polissya
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.22
|6.50
|10.00
|1.22
|6.25
|8.50
|1.20
|6.20
|9.60
|1.20
|6.25
|9.75
|1.20
|6.25
|9.50
Le nostre scommesse su Fiorentina-Polissya
Difficile puntare su questo match con la Fiorentina nettamente favorita, con una quota troppo bassa per la vittoria, e che potrà limitarsi a gestire. Non è semplice nemmeno la scommessa sulle reti ma non crediamo di vedere una goleada e consigliamo UNDER 3.5 @1.80 Bet365.
Risultato Esatto Fiorentina-Polissya
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 1-1.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.