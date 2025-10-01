Inizia anche la terza competizione UEFA del calcio europeo, la Conference League, che anche in questa edizione vedrà impegnata la Fiorentina come squadra italiana. I viola di Pioli hanno iniziato molto male in campionato, e sperano di rifarsi in questa prima giornata al Franchi. Pronostico Fiorentina-Sigma Olomouc 2 ottobre 2025.
Pronostico Fiorentina-Sigma Olomouc 2 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Sigma Olomouc, match valido per la 1° giornata di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio.
La Fiorentina inizia la sua avventura in Conference League portandosi dietro le cicatrici della finale di Praga ma anche un pessimo inizio di campionato sotto la gestione di Stefano Pioli, e la partita contro i cechi non è solo l’esordio in una nuova competizione, ma la prima occasione per voltare pagina.
Sulla carta, l’avversario, il Sigma Olomouc, è tecnicamente inferiore, ma rappresenta l’incognita tipica delle coppe: una squadra fisicamente preparata che probabilmente si presenterà al Franchi con un assetto molto difensivo. Essere tra i favoriti d’obbligo per la vittoria finale può rivelarsi una trappola psicologica per i viola, specialmente in un periodo di crisi. L’etichetta di candidata al titolo crea un’enorme pressione: ogni partita non vinta, specialmente in casa contro avversari meno blasonati, verrebbe vissuta come un passo falso.
Probabili Formazioni Fiorentina-Sigma Olomouc
FIORENTINA (3-4-1-2): de Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodô; Sohm, Fagioli, Parisi; Gudmundsson; Dzeko, Piccoli. All. Pioli.
SIGMA OLOMOUC (3-5-2): Macik; Vrastil, Benes, Novak; Chvatal, Pospisil, Breite, Zorvan, Slama; Vodhanel, Ruzek.
Guida TV Calcio Conference League: dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc?
Il match di Conference League tra Fiorentina e Sigma Olomouc sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213).Sarà inoltre possibile vedere la partita in streaming su NOW e Sky Go.
Migliori quote per Fiorentina-Sigma Olomouc
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Fiorentina nettamente favorita @1.28 su Sisal per la vittoria mentre il successo ospite si gioca @11 su Goldbet, col pareggio @5.75 su Starvegas.
|
Fiorentina-Sigma Olomouc
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.28
|5.75
|11.00
|1.27
|5.50
|10.00
|1.24
|5.40
|10.50
|1.28
|5.75
|10.00
|1.25
|5.70
|11.00
Le nostre scommesse su Fiorentina-Sigma Olomouc
Non ci sono precedenti tra queste due formazioni. I viola giocano in casa, sono superiori, e sono ovviamente favoriti, ma come detto il momento è delicato, e non ci avventureremo mai a mettere soldi per una quota così risicata sul 1 fisso. Ci esponiamo però sul GOL NO @1.73 BET365.
Risultato esatto e scommesse marcatori Fiorentina-Sigma Olomouc
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-0, 4-1.
Programma completo 1° giornata UEFA Conference League
Vediamo le prime sfide delle ore 18:45 che apriranno il primo turno di Conference League. Attenzione al Mainz che cerca punti importanti in casa dell’Omonia Nicosia. Il Crystal Palace è impegnato contro la Dinamo Kiev mentre il Rapid Vienna gioca in Polonia.
- KuPS – Drita
- Lech Poznań – Rapid Vienna
- Zrinjski Mostar – Lincoln
- Omonia – Mainz
- Rayo Vallecano – Shkëndija
- Jagiellonia Bialystok – Hamrun Spartans
- Noah – Rijeka
- Dinamo Kiev – Crystal Palace
- Lausanne-Sport – Breidablik
Nelle partite delle ore 21:00 oltre alla Fiorentina, fari puntati sulla sfida tra lo Shakhtar Donetsk, costretto a giocare in campo neutro ad Amburgo, contro l’Aberdeen. Gli olandesi del AZ sono in trasferta a Cipro mentre lo Sparta Praga ospita gli irlandesi dello Shamrock Rovers.
- Sparta Praga – Shamrock Rovers
- Rakow Czestochowa – U Craiova
- Shelbourne Football Club – Häcken
- Fiorentina – Sigma Olomouc
- NK Celje – AEK
- Legia Varsavia – Samsunspor
- AEK Larnaca – AZ
- Aberdeen – Shakhtar Donetsk
- Slovan Bratislava – Racing Strasburgo
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.