Pronostico Fiorentina-Sigma Olomouc e programma completo della 1° giornata di UEFA Conference League del 2-10-2025

Pronostico Fiorentina-Sigma Olomouc 2 ottobre 2025
Pronostici Europa Conference League
Avatar
di
1 Ottobre 2025

Inizia anche la terza competizione UEFA del calcio europeo, la Conference League, che anche in questa edizione vedrà impegnata la Fiorentina come squadra italiana. I viola di Pioli hanno iniziato molto male in campionato, e sperano di rifarsi in questa prima giornata al Franchi. Pronostico Fiorentina-Sigma Olomouc 2 ottobre 2025.

Pronostico Fiorentina-Sigma Olomouc 2 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Sigma Olomouc, match valido per la 1° giornata di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio.

La Fiorentina inizia la sua avventura in Conference League portandosi dietro le cicatrici della finale di Praga ma anche un pessimo inizio di campionato sotto la gestione di Stefano Pioli, e la partita contro i cechi non è solo l’esordio in una nuova competizione, ma la prima occasione per voltare pagina. 

Sulla carta, l’avversario, il Sigma Olomouc, è tecnicamente inferiore, ma rappresenta l’incognita tipica delle coppe: una squadra fisicamente preparata che probabilmente si presenterà al Franchi con un assetto molto difensivo. Essere tra i favoriti d’obbligo per la vittoria finale può rivelarsi una trappola psicologica per i viola, specialmente in un periodo di crisi. L’etichetta di candidata al titolo crea un’enorme pressione: ogni partita non vinta, specialmente in casa contro avversari meno blasonati, verrebbe vissuta come un passo falso. 

Probabili Formazioni Fiorentina-Sigma Olomouc

FIORENTINA (3-4-1-2): de Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodô; Sohm, Fagioli, Parisi; Gudmundsson; Dzeko, Piccoli. All. Pioli.

SIGMA OLOMOUC (3-5-2): Macik; Vrastil, Benes, Novak; Chvatal, Pospisil, Breite, Zorvan, Slama; Vodhanel, Ruzek.

Pronostico Fiorentina-Sigma Olomouc 2 ottobre 2025

Pronostico Fiorentina-Sigma Olomouc 2 ottobre 2025

Guida TV Calcio Conference League: dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc?

Il match di Conference League tra Fiorentina e Sigma Olomouc sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213).Sarà inoltre possibile vedere la partita in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Fiorentina-Sigma Olomouc

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Fiorentina nettamente favorita @1.28 su Sisal per la vittoria mentre il successo ospite si gioca @11 su Goldbet, col pareggio @5.75 su Starvegas.

Fiorentina-Sigma Olomouc
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.285.7511.00
1.275.5010.00
1.245.4010.50
1.285.7510.00
1.255.7011.00

Le nostre scommesse su Fiorentina-Sigma Olomouc

Non ci sono precedenti tra queste due formazioni. I viola giocano in casa, sono superiori, e sono ovviamente favoriti, ma come detto il momento è delicato, e non ci avventureremo mai a mettere soldi per una quota così risicata sul 1 fisso. Ci esponiamo però sul GOL NO @1.73 BET365.

Risultato esatto e scommesse marcatori Fiorentina-Sigma Olomouc

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-0, 4-1.

Programma completo 1° giornata UEFA Conference League

Vediamo le prime sfide delle ore 18:45 che apriranno il primo turno di Conference League. Attenzione al Mainz che cerca punti importanti in casa dell’Omonia Nicosia. Il Crystal Palace è impegnato contro la Dinamo Kiev mentre il Rapid Vienna gioca in Polonia.

  • KuPS – Drita
  • Lech Poznań – Rapid Vienna
  • Zrinjski Mostar – Lincoln
  • Omonia – Mainz
  • Rayo Vallecano – Shkëndija
  • Jagiellonia Bialystok – Hamrun Spartans
  • Noah – Rijeka
  • Dinamo Kiev – Crystal Palace
  • Lausanne-Sport – Breidablik

Nelle partite delle ore 21:00 oltre alla Fiorentina, fari puntati sulla sfida tra lo Shakhtar Donetsk, costretto a giocare in campo neutro ad Amburgo, contro l’Aberdeen. Gli olandesi del AZ sono in trasferta a Cipro mentre lo Sparta Praga ospita gli irlandesi dello Shamrock Rovers.

  • Sparta Praga – Shamrock Rovers
  • Rakow Czestochowa – U Craiova
  • Shelbourne Football Club – Häcken
  • Fiorentina – Sigma Olomouc
  • NK Celje – AEK
  • Legia Varsavia – Samsunspor
  • AEK Larnaca – AZ
  • Aberdeen – Shakhtar Donetsk
  • Slovan Bratislava – Racing Strasburgo
betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Fiorentina-Polissya Zhyromyr: ritorno del match di qualificazione alla UEFA Conference League
Pronostici Europa Conference League
Fiorentina-Polissya Zhyromyr: ritorno del match di qualificazione alla UEFA Conference League
27 Agosto 2025
Pronostico Polissya-Fiorentina: qualificazione Conference League del 21 agosto 2025
Pronostici Europa Conference League
Pronostico Polissya-Fiorentina: qualificazione Conference League del 21 agosto 2025
19 Agosto 2025
Pronostici Qualificazioni Europa League e Conference League: i match da non perdere il 7 agosto 2025
Pronostici Europa League Pronostici Europa Conference League
Pronostici Qualificazioni Europa League e Conference League: i match da non perdere il 7 agosto 2025
6 Agosto 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.