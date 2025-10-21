La Fiorentina in piena crisi in campionato cerca di ritrovarsi in Europa, con la 2° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Conference League che i viola giocheranno giovedì sera a Vienna, contro un altra squadra che non se la sta passando bene, il Rapid. Pronostico Rapid Vienna-Fiorentina: 23 ottobre 2025.

Pronostico Rapid Vienna-Fiorentina 23 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Rapid Vienna-Fiorentina match valido per la 2° giornata di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio.

La Fiorentina è sempre più in crisi in campionato dove manca ancora la vittoria, e anzi nel fine settimana è arrivato un altro ko bruciante nel finale contro il Milan, con i viola superati 2-1, e che ora sperano di riprendersi in Europa, come hanno fatto col 2-0 dello scorso turno sul Sigma Olomouc. Di fatto quella è stata l’unica vittoria della Fiorentina nelle ultime 7 prestazioni tra tutte le competizioni.

Questa volta però la viola è attesa da una trasferta davvero molto insidiosa in terra austriaca. La formazione allenata da Stefano Pioli sarà infatti ospite del Rapid Vienna. Il club guidato in panchina da Peter Stöger ha incassato una pesante sconfitta nel turno precedente, battuto 4-1 dal Lech Poznań, e vorrà prontamente riscattarsi davanti al pubblico amico dell’Allianz Stadion. Tra le file della rosa biancoverde attenzione particolare su Janis Antiste, attaccante francese classe 2002 in prestito dal Sassuolo, e sul giovanissimo Nikolaus Wurmbrand. Tra campionato e coppa però anche gli austriaci non stanno bene visto che hanno riportato 4 sconfitte su 4.

Probabili Formazioni Rapid Vienna-Fiorentina

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Bolla, Cvetković, Yao, Horn; Seidl, Amane; Wurmbrand, Antiste, Radulović; Mbuyi. All. Stöger.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi-Caviglia, Fagioli, Gosens; Dzeko, Piccoli. All. Pioli.

Guida TV Calcio Conference League: dove vedere Rapid Vienna-Fiorentina?

La partita Rapid Vienna-Fiorentina, valida per la 2ª giornata della fase a girone unico di Conference League, si disputerà giovedì 23 ottobre 2025, dalle ore 18:45, all’Allianz Stadion di Vienna (Austria) e sarà sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253), ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Rapid Vienna-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Rapid sfavorito in casa @3.60 su Sisal mentre la Fiorentina vincente si gioca @2.05 su Goldbet, col pareggio @3.60 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Rapid Vienna-Fiorentina

I viennesi sono in crisi, ma giocano in casa, e i viola non se la passano tanto meglio. Le squadre si sono affrontate nella Conference del 2023 con una vittoria per parte, sempre per la squadra di casa, e sempre da Under. Noi consigliamo la doppia chance in favore dei padroni di casa.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE 1X @1.76 SISAL

Risultato Esatto e scommesse marcatori Rapid Vienna-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-1.

