Giovedì 6 novembre si gioca una partita molto delicata per la Fiorentina che ha perso ancora in campionato, con la panchina di Pioli che è saltata. Al suo posto Galloppa ad interim e sicuramente alla guida della viola nella trasferta col Mainz valida per la 3° giornata di UEFA Conference League. Pronostico Bologna-Brann 6 novembre 2025.

Pronostico Mainz-Fiorentina 6 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Mainz match valido per la 3° giornata di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio.

La Fiorentina, reduce dal ko interno con il Lecce che è costato la panchina a Pioli e l’ultimo posto nella classifica della Serie A ai viola, prepara la difficile trasferta in Germania per la terza giornata della League Phase di UEFA Conference League, in programma giovedì 6 novembre alle 18:45 alla Mainz Arena. Entrambe le squadre hanno iniziato il torneo a punteggio pieno, conquistando 6 punti in due gare, e il match può già rivelarsi decisivo per la leadership. La Viola ha esordito battendo il Sigma Olomouc al Franchi (2-0, reti di Piccoli e Ndour), per poi imporsi 3-0 a Vienna contro il Rapid grazie ai gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson.

Efficace anche l’inizio di Conference per il Mainz: due successi di misura per 1-0, sull’Omonia (rigore di Amiri) e sullo Zrinjski (gol di Weiper). In Germania però il Magonza non vince da 5 partite di campionato (4 sconfitte e 1 pareggio) e ha perso anche nella coppa di Germania per 0-2 contro lo Stoccarda.

Probabili Formazioni Mainz-Fiorentina

Mainz (3-4-2-1) – Zentner; Maloney, Hance-Olsen, Kohr; Mwene, Sano, Amri, Widmer; Hollebarch, Nebel, Lee. Allenatore: Jan Siewert

Fiorentina (3-5-2) – De Gea; Pongracic, Ranieri, Comusso; Dodô, Ndour, Mandragora, Fagioli,Fortini; Dzeko, Kean. Allenatore: Stefano Pioli

Guida TV Calcio Conference League: dove vedere Mainz-Fiorentina?

La partita Mainz-Fiorentina, valida per la 3ª giornata della League Phase di UEFA Conference League è in programma giovedì 6 novembre alle 18:45 alla Mainz Arena. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Mainz-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Mainz-Fiorentina

Un solo precedente tra le due squadre, e nemmeno ufficiale visto che parliamo di un amichevole anche molto datata (2018), finita ai rigori dopo lo 0-0 in soli 45 minuti. La Fiorentina è un disastro in campionato, ma spera di rimanere a galla vincendo almeno in Europa. L’avversario sembra ostico, e pure in trasferta, quindi andiamo contro la Fiorentina, giocando sul successo dei tedeschi.

PRONOSTICO: VITTORIA MAINZ @2.30 SISAL

Risultato esatto e scommesse marcatori

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 2-1.

