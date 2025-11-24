Al Franchi giovedì sera arriva l’AEK Atene per sfidare la Fiorentina (reduce dal 1-1 di campionato contro i rivali bianconeri della Juve) nella 4° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Conference League. Pronostico Fiorentina-AEK 27 novembre 2025.

Pronostico Fiorentina-AEK 27 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-AEK Atene match della 4° giornata di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

Settimana impegnativa per la Fiorentina che, nel mezzo delle due difficili sfide di campionato contro Juventus e Atalanta, ospita i greci in questo confronto di Conference League in cui i viola sono stati grandi protagonisti dall’inaugurazione di questa competizione. Prima del 1-1 di campionato contro i rivali della Juve, i viola avevano perso 1-2 in casa contro il Mainz, un risultato che ha fatto scivolare i toscani al sesto posto della classifica a quota 6 punti. Nelle prime due giornate avevano sconfitto Sigma Olomuc e Rapid Vienna.

L’AEK Atene dopo aver debuttato nella competizione con una sconfitta 1-3 sul campo del Cejle, si è ripresa con un tennistico 6-0 sull’Aberdeen e lo scorso turno è arrivato l’1-1 contro lo Shamrock Rovers, sempre in casa per una formazione che in campionato arriva da un doppio successo per 1-0.

Probabili Formazioni Fiorentina-AEK Atene

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli

AEK ATENE (4-4-1-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios; Gacinovic, Pineda, Marin, Kutesa; Mantalos; Jovic

Guida TV Calcio Conference League: dove vedere Fiorentina-AEK?

La partita Fiorentina-AEK Atene, valida per la 4ª giornata della League Phase di UEFA Conference League è in programma giovedì 27 novembre alle ore 21:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Fiorentina-AEK Atene

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-AEK Atene

Un solo precedente tra queste due formazioni, e anche molto datato visto che è risalente ad un match di Uefa Cup del 2007 finito sul 1-1. La viola dopo il cambio in panchina non ha ancora cambiato volto, anche se l’1-1 con la Juve è un primo passo verso il miglioramento dopo un avvio stagionale da incubo, e diamo fiducia alla vittoria della Fiorentina in casa.

PRONOSTICO: VITTORIA FIORENTINA @1.67 GOLDBET

Risultato finale esatto Fiorentina-AEK Atene

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 3-2.

