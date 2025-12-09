Pronostico Fiorentina-Dinamo Kiev: analisi e scommesse sulla 5° giornata di Conference League del 11-12-2025

Pronostico Fiorentina-Dinamo Kiev 11 dicembre 2025
Pronostici Europa Conference League
di
9 Dicembre 2025

Dopo un altra sconfitta nel weekend di Serie A, e l’ultimo posto in solitaria in campionato, i viola in piena crisi tornano in campo giovedì per la 5° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Conference League 2025-2026. Pronostico Fiorentina-Dinamo Kiev 11 dicembre 2025.

Pronostico Fiorentina-Dinamo Kiev 11 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Dinamo Kiev match della 5° giornata di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

La Fiorentina, ultima in campionato e ancora a caccia della prima vittoria dopo l’1-3 contro il Sassuolo, torna in Europa, anche se l’interesse rimane quello di smuovere una classifica di Serie A che inizia ad essere davvero pericolosa per la viola che non ha svoltato nemmeno dopo il cambio in panchina con Vanoli. La Fiorentina arriva alla sfida con 6 punti in classifica: dopo avere battuto Sigma Olomuc e Rapid Vienna nelle prime due giornate, i viola sono incappati in due ko di fila contro Mainz e AEK Atene.

Allo stadio Artemio Franchi arriva la Dinamo Kiev. Solo 3 i punti raccolti finora dalla squadra ucraina allenata da Igor Kostiuk, che sembra non conoscere mezze misure: alle sconfitte nette contro Crystal Palace, Samsunspor e Omonia Nicosia ha fatto da contraltare il clamoroso successo per 6-0 in casa rifilato ai bosniaci dello Zrinjski. La Dinamo Kiev affronta una squadra italiana per la 29esima volta nelle coppe europee: il bilancio complessivo racconta di 2 sole vittorie (entrambe contro la Roma), 8 pareggi e 18 sconfitte.

Pronostico Fiorentina-Dinamo Kiev 11 dicembre 2025

Pronostico Fiorentina-Dinamo Kiev 11 dicembre 2025

Probabili Formazioni Fiorentina-Dinamo Kiev

FIORENTINA (3-5-2) – De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. All.: Vanoli.

DINAMO KIEV (4-3-3) – Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Vivcharenko; Pikhalyonok, Mykhaylenko, Yatsyk; Voloshyn, Ponomarenko, Redushko. All.: Kostiuk.

Guida TV Calcio Conference League: dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev?

Fiorentina-Dinamo Kiev, in programma giovedì 11 dicembre alle ore 18:45, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Fiorentina-Dinamo Kiev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Fiorentina-Dinamo Kiev
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.404.508.00
1.424.756.50
1.424.506.40
1.404.506.25
1.424.506.50

Le nostre scommesse su Fiorentina-Dinamo Kiev

Fiorentina e Dinamo Kiev si affrontano per la settima volta nelle coppe europee. Il bilancio dei precedenti sorride ai viola che finora contro la formazione ucraina non ha mai perso (3 vittorie e 3 pareggi). La sfida più recente risala all’edizione 2014-15 di Europa League: le due squadre si sfidarono ai quarti di finale e la Fiorentina passò il turno grazie al pareggio per 1-1 in trasferta all’andata e al successo per 2-0 al ritorno a Firenze. Complessivamente la Fiorentina ha segnato 6 gol contro la Dinamo Kiev subendone solamente 2.

PRONOSTICO: GOL SI @1.86 STARVEGAS

Risultato Esatto Finale di Fiorentina-Dinamo Kiev

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 2-2.

,
