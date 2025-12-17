Ultimo impegno della fase campionato di UEFA Conference League per una Fiorentina che intanto sta sprofondando sempre più giù in campionato, e che in Europa giovedì sera in Svizzera sfiderà il Losanna. Pronostico Losanna-Fiorentina 18 dicembre 2025.

Pronostico Losanna-Fiorentina 18 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Losanna-Fiorentina match della 6° giornata di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

Si chiude il girone unico della competizione europea e, in terra elvetica, la squadra di Vanoli si gioca una qualificazione importante. Con nove punti in classifica, la Fiorentina è pienamente in corsa per evitare i playoff. I viola cercano un successo che permetterebbe di staccare il pass per gli ottavi di finale senza dover passare dagli spareggi. Il match arriva in un momento particolare per i viola, alle prese con una situazione complicatissima in campionato. Il rendimento europeo, infatti, è in netto contrasto con quello in Serie A dove la Fiorentina non ha ancora trovato la vittoria ed è ultima in classifica con sei pareggi raccolti nelle prime quindici giornate.

Il Losanna, fermo a quota otto, può ancora ambire sia agli ottavi sia agli spareggi. Similmente ai viola, gli svizzeri stanno faticando in campionato dove hanno conquistato 21 punti e occupano solo l’ottavo posto su dodici nel massimo campionato elvetico, lontani dalle posizioni di vertice inizialmente pronosticate.

Probabili Formazioni Losanna-Fiorentina

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Diakitè, Bair. All. Zeidler

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Kean. All. Vanoli.

Guida TV Calcio: dove vedere Losanna-Fiorentina?

Losanna-Fiorentina in programma giovedì 18 dicembre alle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Losanna-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Losanna-Fiorentina

Le squadre non si sono mai affrontate in passato. Il Losanna arriva da 3 pareggi, la viola ha perso anche lo scontro sul fondo di Serie A, 1-2 contro l’Hellas, con i viola che precedentemente avevano vinto 2-1 in casa contro la Dinamo Kiev, sempre in Conference, terza partita con entrambe le squadre a segno nelle prestazioni della squadra di Vanoli, un opzione che ci piace anche per questa trasferta svizzera.

PRONOSTICO: GOL SI @1.65 STARVEGAS

Risultato Finale Esatto Losanna-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-3.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.