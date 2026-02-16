Spareggi di andata anche per la terza e ultima delle competizioni UEFA di calcio, la Conference League, con una Fiorentina che in campionato lotta per salvarsi, ma in Europa vuole avanzare, anche se i polacchi del Jagiellonia non sono un avversario da prendere sotto gamba. Pronostico Jagiellonia-Fiorentina 19 febbraio 2026.

Pronostico Jagiellonia-Fiorentina 19 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Jagiellonia-Fiorentina match di andata degli Spareggi di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

La Fiorentina di Paolo Vanoli sta lottando clamorosamente per salvarsi in campionato, ma proverà ad andare fino in fondo al cammino di Conference League, nuova competizione UEFA dove in passato i viola sono sempre stati protagonisti con due finali, ma senza riuscire mai a vincere.

Il Jagiellonia guida l’equilibratissima Ekstraklasa, il campionato di calcio polacco, dove nel weekend è stata fermata sullo 0-0 a Cracovia, e ha concluso a pari punti con i viola il girone unico del torneo. Un altro fattore può essere il pubblico caldissimo di casa.

Probabili Formazioni Jagiellonia-Fiorentina

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, B. Vital, Wojtuszek; Mazurek, Romanczuk; Nahuel Leiva, Pozo, Bazdar; Pululu (c). Allenatore: Siemieniec.

FIORENTINA (4-3-3): de Gea (c); Parisi, Luca Ranieri, Pongracic, Dodo; Brescianini, Fagioli, Mandragora; Solomon, Kean, Jack Harrison. Allenatore: Vanoli.

Guida TV Calcio Conference League: dove vedere Jagiellonia-Fiorentina?

La partita Jagiellonia-Fiorentina, valida per l’andata degli spareggi di UEFA Conference League, si disputerà giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21, allo Stadion Miejski di Bialystok, Polonia. Match disponibile sul canale di SKY Sport UNO, numero ‘201’. L’emittente offre anche il servizio Diretta Gol. La partita si può guardare anche in streaming su NOW e SKY Go.

Migliori quote per Jagiellonia-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Jagiellonia-Fiorentina

Questa è la prima volta che le due formazioni si affrontano queste due squadre. Se escludiamo l’ultimo turno di campionato, nelle partite dello Jagiellonia di solito non mancano mai gol e spettacolo, con 3 partite da Over precedentemente (O/U 4-2 nelle ultime 6). Sono ben 6 gli Over consecutivi dei viola, O/U 7-1 nelle ultime 8 partite in cui abbiamo sempre visto entrambe le squadre andare a segno con in campo la Fiorentina.

PRONOSTICO: GOL SI @1.73

Risultato Finale Esatto Jagiellonia-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 0-3.

