Giovedì alle ore 18:45 fischio di inizio al Franchi per la sfida di ritorno dei Playoffs di Conference League, con i viola che ospitano il Jagiellonia, e potranno gestire comodamente il 3-0 dell’andata in Polonia. Pronostico Fiorentina-Jagiellonia 26 febbraio 2026.

Pronostico Fiorentina-Jagiellonia 26 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Jagiellonia match di ritorno degli Spareggi di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

La vittoria per 3-0 nel match di andata in trasferta ha messo in discesa il percorso della Fiorentina verso gli ottavi di Conference League. Nonostante il massiccio turnover, la squadra di Vanoli ha risposto con atteggiamento positivo e propositivo, raccogliendo un risultato importante, con i viola in ripresa anche in campionato, visto che nel posticipo di lunedì è arrivata un importante vittoria (1-0) nel derby toscano contro il Pisa.

Non è un momento positivo per il Jagiellonia che tra la sconfitta dell’andata, ha pareggiato anche in due partite di campionato. In queste 3 prestazioni il Jagiellonia è riuscito a segnare una sola rete e pensare di rimontare al Franchi dallo 0-3 dell’andata è complicato per la squadra di Siemieniec. Chi passa il turno verso gli ottavi di finale troverebbe i francesi dello Strasburgo o i polacchi del Raków Częstochowa.

Probabili Formazioni Fiorentina-Jagiellonia

FIORENTINA (4-3-3) – Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

JAGIELLONIA (4-4-2) – Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Romanchuk, B. Mazurek, Jozwiak; Pululu, Imaz. All. Siemieniec.

Guida TV Calcio: dove vedere Fiorentina-Jagiellonia?

Fiorentina-Jagiellonia, partita valida per il ritorno dei playoff di UEFA Conference League League, si disputerà giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 18.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Fiorentina-Jagiellonia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Jagiellonia

Come detto la Fiorentina potrà gestire il risultato dell’andata (3-0) e in questo scontro ci aspettiamo meno reti, considerando anche la fatica in fase realizzativi che sta attraversando la squadra polacca.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.67

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.