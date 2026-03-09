La Fiorentina, con un occhio ancora al campionato dove mantiene una posizione rischiosa, torna in Conference League e dopo aver battuto il Jagiellonia, sfiderà un altra squadra polacca in questa andata degli ottavi di finale di Conference League, il Rakow Czestochowa che è stata la grande sorpresa della prima fase a girone unico di questa competizione. Pronostico Fiorentina-Rakow 12 marzo 2026.

Pronostico Fiorentina-Rakow 12 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Rakow match di andata degli Ottavi di finale di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

La Fiorentina ha superato il Jagellonia agli spareggi ed ora i viola tornano in Conference per la sfida degli ottavi contro il Rakow Czestochowa. Si tratta dell’ultimo obiettivo per una Fiorentina che ha passato una stagione tragica in campionato, dove si sono visti passi in avanti, ma la situazione è ancora delicata con la zona retrocessione molto vicina, per questo la Fiorentina starà anche molto attenta a fare punti per salvare la Serie A.

Il Rakow è la squadra rivelazione di questa competizione europea, avendo chiuso al 2° posto (da imbattuto) la fase a girone unico: 14 punti, due in meno dello Strasburgo capolista, e soltanto 2 gol subiti in 6 partite, al netto comunque di un calendario non certo impossibile.

Probabili Formazioni Fiorentina-Rakow

FIORENTINA (4-3-2-1): de Gea (c); Dodo, L. Ranieri, Pongracic, Gosens; Fagioli, C. Ndour, Mandragora; A. Gudmundsson, Jack Harrison; Piccoli. Allenatore: P. Vanoli.

RAKOW (3-5-2): Trelowski; Mosor, Ilenic, Racovitan (c); Svarnas, Pienko, Bulat, Ivi, Repka; Jean Carlos, Braut Brunes. Allenatore: Tomczyk.

Guida TV Calcio: dove vedere Fiorentina-Rakow?

La partita Fiorentina-Rakow Czestochowa, gara d’andata degli ottavi di finale della UEFA Conference League, si disputerà giovedì 12 marzo 2026 alle 21 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Fiorentina-Rakow

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Rakow

Non vediamo il Rakow così sfavorito e i viola come detto devono pensare anche a salvarsi in campionato. Nell’ultima di Europa League hanno passato il turno grazie al 3-0 dell’andata, ma il 2-4 con il Jagiellonia nel match di ritorno al Franchi è un campanello d’allarme, con i viola che chiaramente devono pensare anche ad altro quest’anno, rispetto alle passate edizioni di Conference League dove sono sempre arrivati in fondo, e tra i protagonisti, ma con una situazione molto più tranquilla in Italia. Aggiungiamo anche che non sarà cosi facile segnare ai polacchi e potremmo vedere pure un match da Under.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @2.05

BONUS: UNDER 2.5 @1.95

Risultato Esatto Finale per Fiorentina-Rakow

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 0-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.