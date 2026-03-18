Pronostico Rakow-Fiorentina: analisi e scommesse gratuite sul ritorno degli ottavi di Conference League del 12-03-2026

Pronostico Rakow-Fiorentina 19 marzo 2026
Pronostici Europa Conference League
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18 Marzo 2026

Ritorno degli ottavi di finale di Conference League questo giovedì in Polonia dove la Fiorentina cerca di blindare i quarti, con i viola che si sono ripresi anche il campionato con un 4-1 alla Cremonese mentre il Rakow Czestochowa è reduce da 2 sconfitte consecutive tra campionato e coppa. Pronostico Rakow-Fiorentina 19 marzo 2026.

Pronostico Rakow-Fiorentina 19 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Rakow-Fiorentina match di ritorno degli Ottavi di finale di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

Dopo la vittoria per 2-1 artigliata in extremis all’andata, la Fiorentina vola in trasferta in Polonia per proseguire l’avventura nella terza coppa europea. I viola sono rinvigoriti anche dal netto 4-1 nello scontro diretto per la salvezza nel posticipo della Serie A contro la Cremonese.

Il Rakow Czestochowa ha perso 1-2 all’andata al Franchi, per colpa di un calcio di rigore trasformato al 90′ da Albert Gudmundsson. I polacchi hanno perso anche nel campionato di casa ultimamente, superati 1-3 sul campo del Gornik Zabrze.

Pronostico Rakow-Fiorentina 19 marzo 2026

Pronostico Rakow-Fiorentina 19 marzo 2026

Probabili Formazioni Rakow-Fiorentina

RAKOW (3-4-3) – Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Pienko; Lopez, Brunes, Makuch. All. Tomczyk.

FIORENTINA (4-3-3) – Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Fabbian, Mandragora, Ndour; Parisi, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

Guida TV Calcio: dove vedere Rakow-Fiorentina?

La partita Rakow Czestochowa-Fiorentina, gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League, si disputerà giovedì 19 marzo 2026 alle 18.45 allo stadio Zagłębiowski Park Sportowy di Sosnowiec. Il match sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Rakow-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Rakow-Fiorentina
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.603.502.60
2.503.502.70
2.603.302.60
2.603.502.60
2.603.252.65

Le nostre scommesse su Rakow-Fiorentina

Dopo il 2-1 dell’andata giochiamo su un altro match da Over per almeno 3 gol totali. Il Rakow tende a concedere abbastanza a dovrà spingere per provare a ribaltare il risultato dell’andato.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.90

Risultato Esatto Finale per Rakow-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 0-1, 1-3.

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