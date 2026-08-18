L’Atalanta di Maurizio Sarri è pronta per iniziare a fare sul serio davvero, giovedì sera a Bergamo arriva l’Hapoel Tel Aviv per la doppia sfida preliminare che mette in palio l’accesso alla regular season della UEFA Conference League. Pronostico Atalanta-Hapoel 20 agosto 2026.

Pronostico Atalanta-Hapoel 20 agosto 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Hapoel Tel Aviv, match valido per la UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

È la prima volta della nuova Atalanta targata Maurizio Sarri che entra in gioco ai preliminari di Conference League, per accedere alla regular season del torneo. L’andata si disputerà proprio a Bergamo, pochi giorni prima dell’esordio in Serie A in cui i nerazzurri sfideranno il Sassuolo domenica sera.

L’Hapoel Tel Aviv ha superato il Katowice nel turno precedente e poi ha vinto nelle semifinali della Toto Cup israeliana superando 2-1 il Kiryat Shmona.

Probabili Formazioni Atalanta-Hapoel Tel Aviv

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. All. Maurizio Sarri

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Moyembo, Chico, Leidner; Falcao, Kroev; Turiel, Boateng, Alkoukin; Altman. All. Elyaniv Barda

Guida TV Calcio: dove vedere Atalanta-Hapoel Tel Aviv?

La partita tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv si disputerà giovedì 20 agosto alle 20:30. L’incontro sarà trasmesso sui canali di Sky Sport a partire dalle ore 20:00. Inoltre, la gara sarà anche trasmessa in streaming sulla piattaforma NOW. La gara di ritorno si disputerà una settimana più tardi, giovedì 27 agosto.

Migliori quote per Atalanta-Hapoel Tel Aviv

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Hapoel Tel Aviv

Il bilancio dell’Atalanta contro squadre israeliane è del 100% di vittorie. Nei due incontri disputati nei preliminari di Europa League 2018/19, i bergamaschi si imposero 2-0 e 1-4 contro l’Hapoel Haifa. Questi gli unici precedenti dei nerazzurri contro club israeliani. Non ci aspettiamo sorprese, e andiamo con una vittoria agevole della Dea, già in vantaggio a fine primo tempo.

PRONOSTICO: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.57

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.