Pronostico Hapoel Tel Aviv-Atalanta: ritorno delle qualificazioni UEFA Conference League del 27-08-2026

Pronostico Hapoel-Atalanta 27 agosto 2026
Pronostici Europa Conference League
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25 Agosto 2026

Giovedì sera, sul campo neutro della DVTK Stadion in Ungheria, si gioca il ritorno degli spareggi di UEFA Conference League, con la Dea che deve riscattare lo 0-0 dell’andata contro l’Hapoel Tel Aviv, anche se la squadra di Sarri si è ripresa in campionato (2-1 al Sassuolo). Pronostico Hapoel-Atalanta 27 agosto 2026.

Pronostico Hapoel-Atalanta 27 agosto 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Hapoel Tel Aviv, match valido per la UEFA Conference League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

L’Atalanta è chiamata a vincere dopo lo scialbo 0-0 dell’andata a Bergamo contro gli israeliani anche se la squadra di Sarri ha dato un segnale di ripresa in campionato, battendo 2-1 il Sassuolo alla prima di Serie A.

Sul terreno di gioco del DVTK Stadion di Miskolc (si gioca in Ungheria per i problemi legati all’attuale situazione geopolitica) l’Hapoel Tel Aviv cercherà l’impresa, con la squadra allenata da Barda che non è più scesa in campo dalla sfida di andata alla New Balance Arena.

Pronostico Hapoel-Atalanta 27 agosto 2026

Pronostico Hapoel-Atalanta 27 agosto 2026

Probabili Formazioni Hapoel Tel Aviv-Atalanta

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcão, Kraev; Owusu, Alkoukin, Altman; Boateng. All. Barda.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. All. Sarri.

Guida TV Calcio: dove vedere Hapoel Tel Aviv-Atalanta?

La partita Hapoel Tel Aviv-Atalanta, gara di ritorno degli spareggi di UEFA Conference League 2026-27, si disputerà giovedì 27 agosto 2026 dalle ore 20:00, al DVTK Stadion di Miskolc (Ungheria). Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su TV8, ma anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202) oltre che in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Hapoel Tel Aviv-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Hapoel Tel Aviv-Atalanta
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
5.254.001.55
4.754.101.53
5.204.001.55
5.254.001.55
5.103.901.57

Le nostre scommesse su Hapoel Tel Aviv-Atalanta

Come nel match di andata, anche per il ritorno torniamo a dare fiducia alla Dea vincente. Di fatto si gioca in campo neutro, e la squadra di Sarri ci ha fatto vedere qualcosa di buono nel 2-1 in campionato sul Sassuolo. Speriamo che questa forma rimanga per l’Atalanta che gioca un match importante per la stagione appena iniziata.

PRONOSTICO: ATALANTA @1.57

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