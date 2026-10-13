Pronostico Atalanta-Pafos: inizia la Conference League con la 1° giornata del 15 ottobre 2026

Pronostico Atalanta-Pafos 15 ottobre 2026
Pronostici Europa Conference League
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13 Ottobre 2026

Inizia anche la Conference League, la terza delle competizioni calcistiche UEFA, e a Bergamo l’Atalanta ospita il Pafos, con la Dea nettamente favorita secondo le quote. Pronostico Atalanta-Pafos 15 ottobre 2026.

Pronostico Atalanta-Pafos  15 ottobre 2026: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Pafos , match valido per la 1° giornata della prima fase di UEFA Conference League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla terza manifestazione più importante del calcio europeo.

L’Atalanta arriva all’esordio europeo cercando di ritrovare stabilità dopo un avvio di campionato altalenante. Il tecnico punta fortemente sul palcoscenico continentale per dare una scossa alla stagione, sfruttando fin da subito il fattore campo a Bergamo.

La compagine cipriota del Pafos si presenta alla New Balance Arena come una formazione solida e difficile da scardinare. Nelle ultime uscite complessive ha dimostrato un’ottima continuità di rendimento, pur sapendo di partire sfavorita sul piano puramente tecnico in questa trasferta italiana.

Pronostico Atalanta-Pafos 15 ottobre 2026

Pronostico Atalanta-Pafos 15 ottobre 2026

Probabili Formazioni Atalanta-Pafos

Atalanta (4-3-3): Sportiello; Kolasinac, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Elmas, Gaetano, Pasalic; Zalewski, Scamacca, Raspadori.

Pafos (4-2-3-1): Majecki; Ioannou, David Luiz, Mmaee, Bruno Felipe; Sunjic, Quina; Sema, Dragomir, Biel; Lelè.

Guida TV Calcio: dove vedere Atalanta-Pafos?

La sfida di UEFA Conference League tra Atalanta Bergamasca Calcio e Pafos FC si giocherà giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. Match in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Migliori quote per Atalanta-Pafos

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Atalanta-Pafos
15/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.335.008.50
1.355.208.00
1.354.807.80
1.364.758.00
1.384.757.25

Le nostre scommesse su Atalanta-Pafos

Si tratta di un confronto inedito. Le due squadre non si sono mai affrontate prima d’ora in competizioni ufficiali della UEFA. Quota molto bassa per la Dea che però a nostro avviso non fallirà la prima in casa contro un avversario molto modesto.

PRONOSTICO: VITtORIA ATALANTA @1.38

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