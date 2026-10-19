Pronostico Ajax-Atalanta: le migliori analisi e scommesse per la 2° giornata di Conference League del 22-10-2026

Pronostico Ajax-Atalanta 22 ottobre 2026
Pronostici Europa Conference League
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19 Ottobre 2026

Una delle partite più affascinanti della 2° giornata di UEFA Conference League si gioca ad Amsterdam, con i lancieri dell’Ajax che ospiteranno i bergamaschi dell’Atalanta con la Dea che ha travolto 3-1 il Pafos all’esordio. Pronostico Ajax-Atalanta 22 ottobre 2026.

Pronostico Ajax-Atalanta 22 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Ajax-Atalanta , match valido per la 2° giornata della prima fase di UEFA Conference League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla terza manifestazione più importante del calcio europeo.

L’Atalanta ha battuto 3-1 il Pafos all’esordio in Conference League ed è pronta alla prima trasferta della competizione e ad Amsterdam non sarà una trasferta scontata. La Dea è stata scottata domenica sera dalla sconfitta nel big match di Serie A a San Siro, col Milan che dominava 3-0 prima della tentata rimonta dell’Atalanta che si è fermata sul 2-3. La Dea deve fare i conti col piccolo problema fisico patito da Franck Kessié – distrazione di basso grado al polpaccio destro – e con un’infermeria ancora molto piena. Situazione che limita di riflesso le possibilità di scelta a disposizione di Maurizio Sarri.

Non è un buon momento per l’Ajax, storica società olandese che anche in campionato sta faticando, anche se nell’ultimo turno si è ripresa con un 5-2 sul campo del Groninger, tornando alla vittoria dopo 3 partite. Nel 1° turno, la squadra allenata da Míchel (ex tecnico di quel Girona che strabiliò Spagna ed Europa qualche anno fa) ha perso di misura (1-2) in trasferta contro l’Hajduk Spalato.

Pronostico Ajax-Atalanta 22 ottobre 2026

Pronostico Ajax-Atalanta 22 ottobre 2026

Probabili Formazioni Ajax-Atalanta 

AJAX (4-3-3): ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Ouazane. All. Míchel.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Gaetano; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.

Guida TV Calcio: dove vedere Ajax-Atalanta 

La partita Ajax-Atalanta, valida per la 2ª giornata della fase-campionato di Conference League si giocherà giovedì 22 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno della Johan Cruijff ArenA di Amsterdam (Paesi Bassi). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (254), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo-

Migliori quote per Ajax-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Ajax-Atalanta
22/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.153.603.00
2.123.603.10
2.103.653.10
2.003.603.10
2.153.603.05

Le nostre scommesse su Ajax-Atalanta

Le squadre si sono affrontate nel 2020 nel girone di Champions League pareggiando 2-2 all’andata a Bergamo, con la Dea che andò a vincere 1-0 ad Amsterdam nel ritorno. Anche per questa sfida, notando il momento altalenante dei Lancieri, i bergamaschi potrebbero fare risultato e giochiamo l’asian handicap che in caso di pareggio della Dea ci farà comunque incassare metà della puntata. Non vediamo la formazione di Sarri così sfavorita anche se in trasferta.

PRONOSTICO: ATALANTA 0, +0.5 (AH) @1.98

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