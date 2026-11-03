L’Atalanta è reduce da un ko in campionato e ha perso anche lo scorso turno in Europa, con la panchina di Sarri a rischio, per questo la sfida interna col Kairat Almaty, valida per la 3° giornata di Conference League, è un match da non fallire per i bergamaschi. Pronostico Atalanta-Kairat 5 novembre 2026.

Pronostico Atalanta-Kairat 5 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Kairat Almaty , match valido per la 3° giornata della prima fase di UEFA Conference League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla terza manifestazione più importante del calcio europeo.

Momento complicato per l’Atalanta che nel fine settimana ha perso ancora in campionato (0-3 in casa contro il Parma) ed è reduce da un 0-2 anche in Conference League nella scorsa trasferta di Amsterdam contro l’Ajax, un rendimento che mette a rischio la panchina di Maurizio Sarri che cerca riscatto alla New Balance Arena

A Bergamo arriva il Kairat Almaty, formazione che occupa il 31° posto della classifica (su 36 squadre) ed è reduce da una netta sconfitta. Nel turno precedente, il club kazako allenato da Rafael Urazbakhtin è stato surclassato 5-1 dal Panathinaikos, trovando peraltro solo al 79′ il “gol della bandiera” col giovanissimo (classe 2008) esterno Ismail Bekbolat.

Probabili Formazioni Atalanta-Kairat Almaty

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baibek, Luís Mata; Mendonça, Oksanen; Mrynskiy, Gual, Tuyakbayev; Edmilson. All. Urazbakhtin.

Guida TV Calcio: dove vedere Atalanta-Kairat Almaty?

La partita Atalanta-Kairat Almaty valida per la 3ª giornata della fase-campionato di Conference League si giocherà giovedì 5 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 18:45, sul terreno della New Balance Arena di Bergamo. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (254), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Atalanta-Kairat Almaty

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Kairat Almaty

Non ci sono precedenti tra queste due formazioni. La Dea non ha altri risultati se non la vittoria, una X o una sconfitta potrebbero essere fatali a Sarri. Il potenziale in campo è tutto dalla parte dell’Atalanta che potrà sfruttare anche il fattore campo e una rosa di qualità maggiore per tornare ad una vittoria sulla carta agevole viste anche le quote minime per i bergamaschi che consigliamo vincenti e avanti già nel primo tempo.

PRONOSTICO: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.62

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.