Pronostico Atalanta-Kairat Almaty: analisi e scommesse calcio, 3° giornata Conference League del 05-11-2026

Pronostico Atalanta-Kairat 5 novembre 2026
Pronostici Europa Conference League
Avatar
di
3 Novembre 2026

L’Atalanta è reduce da un ko in campionato e ha perso anche lo scorso turno in Europa, con la panchina di Sarri a rischio, per questo la sfida interna col Kairat Almaty, valida per la 3° giornata di Conference League, è un match da non fallire per i bergamaschi. Pronostico Atalanta-Kairat 5 novembre 2026.

Pronostico Atalanta-Kairat 5 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Kairat Almaty , match valido per la 3° giornata della prima fase di UEFA Conference League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla terza manifestazione più importante del calcio europeo.

Momento complicato per l’Atalanta che nel fine settimana ha perso ancora in campionato (0-3 in casa contro il Parma) ed è reduce da un 0-2 anche in Conference League nella scorsa trasferta di Amsterdam contro l’Ajax, un rendimento che mette a rischio la panchina di Maurizio Sarri che cerca riscatto alla New Balance Arena

A Bergamo arriva il Kairat Almaty, formazione che occupa il 31° posto della classifica (su 36 squadre) ed è reduce da una netta sconfitta. Nel turno precedente, il club kazako allenato da Rafael Urazbakhtin è stato surclassato 5-1 dal Panathinaikos, trovando peraltro solo al 79′ il “gol della bandiera” col giovanissimo (classe 2008) esterno Ismail Bekbolat.

Pronostico Atalanta-Kairat 5 novembre 2026

Pronostico Atalanta-Kairat 5 novembre 2026

Probabili Formazioni Atalanta-Kairat Almaty

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baibek, Luís Mata; Mendonça, Oksanen; Mrynskiy, Gual, Tuyakbayev; Edmilson. All. Urazbakhtin.

Guida TV Calcio: dove vedere Atalanta-Kairat Almaty?

La partita Atalanta-Kairat Almaty valida per la 3ª giornata della fase-campionato di Conference League si giocherà giovedì 5 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 18:45, sul terreno della New Balance Arena di Bergamo. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (254), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Atalanta-Kairat Almaty

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Atalanta-Kairat Almaty
05/11/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.503.602.00
3.623.561.95
3.653.701.95
3.803.751.91
3.603.751.95

Le nostre scommesse su Atalanta-Kairat Almaty

Non ci sono precedenti tra queste due formazioni. La Dea non ha altri risultati se non la vittoria, una X o una sconfitta potrebbero essere fatali a Sarri. Il potenziale in campo è tutto dalla parte dell’Atalanta che potrà sfruttare anche il fattore campo e una rosa di qualità maggiore per tornare ad una vittoria sulla carta agevole viste anche le quote minime per i bergamaschi che consigliamo vincenti e avanti già nel primo tempo.

PRONOSTICO: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.62

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Ajax-Atalanta: le migliori analisi e scommesse per la 2° giornata di Conference League del 22-10-2026
Pronostici Europa Conference League
Pronostico Ajax-Atalanta: le migliori analisi e scommesse per la 2° giornata di Conference League del 22-10-2026
19 Ottobre 2026
Pronostico Atalanta-Pafos: inizia la Conference League con la 1° giornata del 15 ottobre 2026
Pronostici Europa Conference League
Pronostico Atalanta-Pafos: inizia la Conference League con la 1° giornata del 15 ottobre 2026
13 Ottobre 2026
Pronostici Europa League: le avversarie di Milan e Juventus. Sorteggio Conference League, chi sfiderà l’Atalanta?
Pronostici Europa League Pronostici di Calcio di Tutta Europa Pronostici Europa Conference League
Pronostici Europa League: le avversarie di Milan e Juventus. Sorteggio Conference League, chi sfiderà l’Atalanta?
28 Agosto 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.