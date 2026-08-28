Pronostici Europa League: le avversarie di Milan e Juventus. Sorteggio Conference League, chi sfiderà l’Atalanta?

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28 Agosto 2026

Dopo il sorteggio di Champions League è ora di andare a vedere cosa dicono le urne per le altre due grandi competizioni UEFA, l’Europa League con Milan e Juventus, e la Conference League dove giocherà l’Atalanta. Sorteggio Europa League 26-27.

Sorteggio Europa League 26-27: le date della prima fase

L’urna di Monte Carlo ha definito le avversarie delle due squadre italiane impegnate nella fase a girone unico di Europa League 2026/2027. Il calendario delle partite – con date e orari – sarà reso noto dalla UEFA nella giornata di sabato. Spiccano le sfide di Milan e Juventus: due inglesi per il Diavolo, la Vecchia Signora va in terra basca. Tra le altre squadre, il Bayer Leverkusen non pesca benissimo: Olympique Marsiglia e Olympique Lione in prima fascia, sfide stuzzicanti. Ecco le date della prima fase a girone unico della UEFA Europa League.

1ª giornata: 16-17 settembre 2026

2ª giornata: 15 ottobre 2026

3ª giornata: 22 ottobre 2026

4ª giornata: 5 novembre 2026

5ª giornata: 26 novembre 2026

6ª giornata: 10 dicembre 2026

7ª giornata: 21 gennaio 2027

8ª giornata: 28 gennaio 2027

Le avversarie del Milan

I rossoneri meneghini se la vedranno con il Benfica in uno dei match più interessanti. Il Milan se la vedrà anche contro due squadre inglesi: il Sunderland in casa e il Bournemouth in trasferta. 

Benfica (casa), Olympiacos (trasferta), Ferencvárosi (casa), Red Bull Salisburgo (trasferta), Sunderland (casa), Bournemouth (trasferta), Ararat-Armenia (casa), Levski Sofia (trasferta)

Le avversarie della Juventus

I bianconeri hanno nel match con la Real Sociedad la sfida più interessante, che però giocheranno in casa, mentre andranno in Spagna in trasferta, ma contro il Celta.

Real Sociedad (casa), AZ (trasferta), Rennes (casa), Ferencvárosi (trasferta), Omonia (casa), Celta (trasferta), NEC Nijmegen (casa), Hapoel Be’er-Sheva (trasferta).

Sorteggio Europa League 26-27

Sorteggio Europa League 26-27

Conference League: le avversarie dell’Atalanta

Vediamo infine l’Atalanta, unica squadra impegnata nella fase a girone unico di Conference League 2026/2027. Il calendario delle partite – con date e orari – sarà reso noto dalla UEFA nella giornata di sabato. Di seguito le squadre che affronterà la Dea. Per i bergamaschi c’è una sfida intrigante in casa dell’Ajax. Il club orobico evita comunque Braga e Monaco.

Contrariamente a Champions League ed Europa League, le partite nella fase a girone unico per ciascuna squadra sono sei e non otto. Ciascuna squadra pescherà un’avversaria da ogni fascia, con tre partite da giocare in casa e altrettante in trasferta. Le prime otto squadre classificate voleranno direttamente agli ottavi, le classificate dal 9° al 24° posto disputeranno i play-off, con andata in casa delle piazzate dal 17° posto al 24° posto, per definire le ultime 8 che accederanno alla fase a eliminazione diretta. Per le formazioni dal 25° posto al 36° posto l’avventura europea per quest’anno sarà conclusa.

AVVERSARIE ATALANTA

Ajax (trasferta), Pafos (casa), Borac (trasferta), Kairat (casa), Riga (trasferta), Mjällby (casa)

DATE CONFERENCE LEAGUE

1ª giornata : 15 ottobre 2026

2ª giornata: 22 ottobre 2026

3ª giornata: 5 novembre 2026

4ª giornata: 26 novembre 2026

5ª giornata: 10 dicembre 2026

6ª giornata: 17 gennaio 2027

La finale è in programma il 2 giugno a Istanbul, in Turchia, alla Vodafone Arena.

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