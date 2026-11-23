Dopo il 4-4 in Serie A contro l’Inter di domenica sera, l’Atalanta torna in campo giovedì per la 4° giornata della prima fase campionato della UEFA Conference League, con la Dea attesa ad una trasferta in Bosnia. Pronostico Borac-Atalanta 26 novembre 2026.

Pronostico Borac-Atalanta 26 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Borac-Atalanta , match valido per la 4° giornata della prima fase di UEFA Conference League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla terza manifestazione più importante del calcio europeo.

Nello scorso turno di Conference l’Atalanta non è andata oltre un 1-1 interno contro il Kairat Almaty e ora la Dea torna in campo, a pochi giorni dal pirotecnico 4-4 di campionato contro l’Inter. a squadra allenata da Maurizio Sarri è ancora alla ricerca di quell’auspicata continuità di risultati, anche nella competizione europea; dove occupa il 16° posto in classifica con 4 punti, trovandosi perciò in piena zona playoff-spareggi.

La Dea è chiamata però a una delicata trasferta in Bosnia ed Erzegovina, da giocare al City Stadium di Banja Luka. La casa del Borac, club attualmente allenato da Vinko Marinović. Reduce dal ko esterno contro il Mjällby (0-2) nel turno precedente, la squadra bosniaca è il 21° posizione e ha finora vinto solo una delle tre sfide giocate (2-0 al KuPS Kuopio).

Probabili Formazioni Borac-Atalanta

BORAC (4-3-3) – Jurkas; Cipetić, Meijers, Saničanin, Herera; Hiroš, Deket, Jojić; Roguljić, Juričić, Savić. All. Marinović.

ATALANTA (4-2-3-1) – Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstović. All. Sarri.

Guida TV Calcio: dove vedere Borac-Atalanta?

La partita Borac-Atalanta, valida per la 4ª giornata della fase-campionato di Conference League si giocherà giovedì 26 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno del City Stadium di Banja Luka (Bosnia ed Erzegovina). La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (254), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Borac-Atalanta

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Le nostre scommesse su Borac-Atalanta

Le squadre non si sono mai affrontate prima. La trasferta bosniaca non è da sottovalutare per un Atalanta che nelle ultime 9 partite, tra tutte le competizioni, ha vinto solo una volta. La Dea potrebbe aver speso anche molte forze psico-fisiche dopo il 4-4 con l’Inter di domenica sera e potrebbe avere un contraccolpo in questo match dove giochiamo contro i lombardi un pò a sorpresa, visto che il Borac parte comunque da sfavorito.

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