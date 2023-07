Domani 27 luglio 2023, sono in programma le partite di andata dei quarti di finale, valevoli per la qualificazione al tabellone principale di Europa Conference League. Pronostici Europa Conference League: tre vittorie casalinghe da giocare per le tue schedine e scommesse.

Quote Conference League: 3 partite che possono terminare con il segno 1

Tra le tante partite in programma domani, valevoli per i match di andata dei quarti di finale del tabellone di qualificazione alla prossima Conference League, noi dello staff di Bet Italia Web, vi consigliamo tre possibili partite dove la vittoria interna è favorita.

Bodo/Glimt-Bohemians

La prima partita che vi consigliamo è quella che vede opposte Bodo/Glimt-Bohemians. La squadra di casa del Bodo/Glimt stà dominando il campionato norvegese di Eliteserien con 41 punti in classifica, con 89 punti di vantaggio sul Viking secondo.

La formazione ospite del Bohemians, ha giocato una sola partita del campionato nazionale di calcio della Repubblica Ceca, vincendo 1 a 0 in trasferta a Bardubice. Per i bookmaker non dovrebbe essereci partita, infatti la vittoria interna è offerta a quota 1.35 su Bullibet e a quota 1.36 su Sisal.

Ferencvaros-Shamrock Rovers

La seconda partita ci porta in Ungheria, dove si affrontano Ferencvaros-Shamrock Rovers. La formazione di casa è stata sorprendentemente eliminati nei turni preliminari di Champions League dalla formazione delle Isole Faroe, il Klaksvik.

Stessa sorte è toccata ai campiondi di Irlanda in carica dello Shamrock Rovers, che hanno perso contro la squadra islandese del Breidablik sia in casa che in trasferta. Le quote offerte dai bookmaker premiano il segno 1 bancato a quota 1.32

Paok Salonicco-Beitar Gerusalemme

Il terzo incontro che vi congliamo è quello che si gioca in Grecia e vede opposte Paok Salonicco e Beitar Gerusalemme. Entrambe le squadre entrano in scena nei quarti di finale di questo tabellone di qualificazione per la prossima Conference League.

Per i bookmaker è la formazione greca del Paok di Salonicco la squadra che ha più possibilità di vincere la partita. Segno 1 infatti offerto vincente a quota 1.32 su Netbet e a quota 1.33 su Starcasinò.

