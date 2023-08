Oggi sono in programma le partite di ritorno dei quarti di finale, per l’accesso alla fase a gironi di Europa Conference League. Pronostici Calcio di Oggi: i nostri consigli per le tue scommesse di Europa Conference League di oggi 1 agosto 2023.

Europa Conference League: segno 1 favorito in tre match

La vittoria interna è favorita dalle quote offerte dai bookmaker, in tre partite valide per i quarti di finale per l’accesso al tabellone di Europa Conference League.

Valmiera-Tre Penne, dopo il successo della squadra lettone nel match di andata per 3 a 0, la quota per il bis nella partita di titorno è offerta a quota 1.13 su Bullibet e a quota 1.15 su Sisal.

Segno 1 favorito anche nella partita tra Hesperange-TNS, la gara di andata era terminata 1 a 1. La vittoria della formazione lussemburghese è bancata a quota 1.60.

Nella partita di andata il Partizani ha perso incredibilmente in trasferta ad Andorra contro il Atletic Escaldes per 1 a 0. Nel match di ritorno che si gioca in Albania, i bookmaker vedono nettamente favorita la vittoria dei padroni di casa, giocata a quota 1.14 sia su Netbet che Starcasinò.

Tutto facile per il Fenerbache in Moldavia

Dopo la vittoria nella partita giocata in casa la scorsa settimana per 5 a 0, il Fenerbache vola in Moldavia per affrontare la partita di ritorno contro lo Zimbru. Per i bookmaker non ci sarà partita, segno 2 offerto vincente a quota 1.17.

Quote Europa Conference League

Più equilibrati i match tra Balzan-Neman e tra Buducnost-Struga. La squadra di casa del Balzan cercherà di recuperare la sconfitta subita per 2 a 0 in Bielorussia. Per i bookmaker vittoria interna offerta a quota 3, il pareggio giocato a 3.60, mentre la vittoria del Neman è offerta a quota 2.05.

Molto incerta anche la sfida tra Budocnost-Struga, dopo che la partita giocata la scorsa settimana è terminata 1 a 0 per lo Struga. Vittoria dei padroni di casa inserita nel tabellone quote a 2.38, il pareggio giocato a 3.20, la vittoria esterna offerta quota 2.75, sia su Netbet che su Sisal.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.