Giovedì 10 agosto 2023, scendono in campo le squadre per i match di andata delle semifinali, per l’accesso alla prossima edizione dell’Europa Conference League. Pronostico Legia-Austria Vienna e i principali match di Europa Conference League del 10/08/2023, scopri i nostri consigli validi per le tue scommesse e le quote offerte dai bookmaker.

Pronostico Legia-Austria Vienna

I padroni di casa del Legia Varsavia ospitano l’Austria Vienna. La squadra polacca, si è qualificata per questa partita di andata delle semifinali per l’accesso all’edizione 2023-2024 di Europa Conference League, superando nei quarti Ordabasy, mentre la formazione austriaca ha eliminato il Borac Banja.

Le quote offerte dai bookmaker, vedono ampiamente favorito il successo interno, offerto a quota 1.65 su Bullibet e a quota 1.67 su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 3.75, la vittoria esterna a quota 4.30. Pronostico 1X

Scommesse Europa Conference League: Rosenborg-Hearts

Il Rosenborg, ha eliminato nei quarti di finale la squadra del Crusaders, pareggiando 2 a 2 la gara di andata e vincendo in Norvegia per 3 a 2. Il team scozzese del Hearts, entra invece direttamente nel tabellone dalle semifinali.

Le quote premiano la vittoria dei padroni di casa bancata a quota 2.10 sia su Sisal che su Netbet, il pareggio gioco a quota 3.10, la vittoria esterna proposta a quota 3.15. Pronostico 1X

Quote Fenerbache-Maribor

La squadra turca del Fenerbache, ha eliminato facilmente nei quarti di finale lo Zimbru, mentre il Maribor ha sconfitto la squadra lussemburghese del Differdange.

Le quote offerte dai bookmaker premiano la vittoria interna, proposta a quota 1.25, il pareggio giocato a quota 5.50, la vittoria esterna paga 12 volte la posta giocata. Pronostico 1

Pronostico Aris-Dinamo Kiev

Aris Salonicco ospita la Dinamo Kiev. La formazione greca, ha eliminato nei quarti di finale la squadra Armena del Ararat, pareggiando in trasferta per 1 a 1 e vincendo in casa per 1 a 0. La Dinamo Kiev entra in tabellone dalle semifinali.

Le quote prevedono una partita equilibrata, con la vittoria esterna pagata a quota 2.10, il pareggio offerto a quota 3.20, la vittoria interna proposta a quota 3.25 su Netbet e a quota 3.30 su Sisal. Pronostico 1-2

MULTIPLA CONFERENCE LEAGUE @2.41

Legia-Austria Vienna: 1X (1.19)

Rosenborg-Hearts: 1X (1.30)

Fenerbache-Maribor: 1 (1.22)

Aris-Dinamo Kiev: 1-2 (1.28)

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.