Giovedì 31 agosto 2023, alle ore 20, allo stadio Franchi di Firenze, la Fiorentina ospita il Rapid Vienna, per la partita di ritorno che vale un posto nell’edizione 2023-2024 della Conference League. Pronostico Fiorentina-Rapid Vienna di Conference League, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La partita di andata giocata la scorsa settimana a Vienna, ha visto i padroni di casa del Rapid Vienna imporsi a sorpresa per 1 a o contro la Fiorentina, con la rete della vittoria della formazione austriaca, messa a segno da Grull, al minuto 35 del primo tempo, su calcio di rigore.

Per la Fiorentina quindi serve un solo risultato utile per qualificarsi al tabellone principale di Europa Conference League, vincere con almeno 2 reti di scarto.

Probabili Formazioni Fiorentina-Rapid Vienna

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Vincenzo Italiano.

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl; Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer; Sattlberger, Oswald, Kerschbaum; Seidl, Burgstaller, Grull. All. Zoran Barisic.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Conference League

Le quote offerte dai bookmaker, premiano ampiamente la vittoria della Fiorentina, bancata a quota 1.15 sia su Netbet che su Sisal, il pareggio offerto a quota 6.80, il colpo esterno del Rapid Vienna pagato 17 volte la posta pagata.

Pronostico Fiorentina-Rapid Vienna di Conference League

La Fiorentina non può fallire l’accesso al tabellone principale di Europa Conference League, e pensiamo non abbia molti problemi a ribaltare il risultato, vista la differenza di rosa tra le due squadre. Pronostico 1, o in alternativa Over 2.5 a quota 1.60 su Starcasinò o Bullibet

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 3-0 / 3-1 /2-0

