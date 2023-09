Pronostici Conference League Sorteggi 2023-24. Anche la terza coppa europea della UEFA, la Conference League, ha sorteggiato i gironi e qui i riflettori sono puntati sulla Fiorentina. I viola, dopo aver perso la finale dello scorso anno, tornano tra i favoriti per la vittoria finale.

Pronostici Conference League Sorteggi 2023-24: la situazione della Fiorentina

Sorteggiati anche i gironi della Conference League 2023-24, iniziamo nel dettaglio col gruppo che attende la Fiorentina. Il principale pericolo per i viola è rappresentato dal Genk. Per i vicecampioni belgi sarà la prima partecipazione in Conference League.

L’altro scoglio per il passaggio del turno è rappresentato dai detentori del titolo ungherese del Ferencvaros, qualitativamente inferiore rispetto alla formazione di Vincenzo Italiano. Non dovrebbe creare problemi il confronto con il Cukaricki, terza forza dello scorso campionato serbo.

Pronostici Conference League Sorteggi 2023-24: tutti i gironi

Il raggruppamento più interessante per qualità appare il girone E, dove l’Aston Villa di Unai Emery parte sulla carta con i favori rispetto agli olandesi dell’AZ Alkmaar e i polacchi del Legia Varsavia. Scontro diretto nel gruppo C tra due squadre che non hanno trovato fortuna lo scorso anno nei gironi di Champions delle milanesi, ovvero Dinamo Zagabria e Viktoria Plzen. Il Ki Klaksvik, squadra delle Isole Faroe entrata nei cuori di molti appassionati nel lungo cammino preliminare estivo, affronterà Lille, Slovan Bratislava e Olimpia Lubiana nel girone A. Tra le favorite per il trionfo finale, attenzione a Eintracht e Fenerbahce, rispettivamente nei gruppi G e H.

Quote Antepost: la Fiorentina ci crede anche quest’anno

Sorteggio favorevole anche per la Fiorentina in Conference League. I Viola non solo vedono il passaggio del turno da primi @1,50, ma si presentano come una delle squadre favorite per la vittoria finale: in quota, infatti, è testa a testa solo con l’Aston Villa, con gli inglesi leggermente avanti, @6 contro il @7,50 degli uomini di Vincenzo Italiano.

