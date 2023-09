Pronostico Genk-Fiorentina 21 settembre 2023 e le altre partite della prima giornata della fase a gironi di Conference League 2023-24, la terza competizione europea per club della UEFA.

Pronostico Genk-Fiorentina 21 settembre 2023: lo stato di forma delle squadre

Inizia anche la Conference League 2023-24 e i riflettori italiani sono puntati sulla sfida di giovedì 21 settembre 2023, alle ore 18:45 in Belgio, con Genk-Fiorentina, valida per il gruppo F, in cui sono inserite anche Ferencvaros e Cukaricki.

I belgi sono attualmente sesti in campionato, ma a soli 3 punti dalla vetta, mentre il successo interno sull’Atalanta ha proiettato i viola a quota 7 punti, a ridosso della zona Europa. La sfida, tra l’altro, sarà una prima assoluta, poiché non ci sono precedenti in competizioni UEFA, ma nemmeno in gare amichevoli.

Pronostico Genk-Fiorentina 21 settembre 2023: probabili formazioni

Il Genk di Vrancken dovrebbe schierarsi tra le mura amiche con un 4-2-3-1 il cui terminale offensivo sarà probabilmente Paintsil, mentre in mediana sono favoriti El Khannouss e Galarza.

Italiano effettuerà sicuramente rotazioni rispetto alla formazione schierata domenica. Possibili straordinari a centrocampo per Arthur e Mandragora.

GENK (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil All. Vrancken

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

Quote e altre partite della 1° giornata di Conference League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per la sfida della Fiorentina in Conference League, e a seguire il programma completo di questa prima giornata della fase a gironi.

Conference League 2023-2024: 1a giornata

20.09. 16:30 Lilla-O. Ljubljana

21.09. 18:45 Fenerbahce-Nordsjaelland

21.09. 18:45 Ferencvaros-Cukaricki

21.09. 18:45 Francoforte-Aberdeen

21.09. 18:45 Genk-Fiorentina

21.09. 18:45 HJK-PAOK

21.09. 18:45 Legia-Aston Villa

21.09. 18:45 Ludogorets-Trnava

21.09. 18:45 Zrinjski-Alkmaar

21.09. 21:00 Club Brugge-Besiktas

21.09. 21:00 Din. Zagabria-FC Astana

21.09. 21:00 Lugano-Bodo/Glimt

21.09. 21:00 M. Tel Aviv-Breidablik

21.09. 21:00 Plzen-FC Ballkani

21.09. 21:00 Slovan Bratislava-Klaksvik

21.09. 21:00 Zorya-Gent

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.