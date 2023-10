Pronostico Roma-Servette 5 ottobre 2023. Secondo incontro consecutivo per i giallorossi all’Olimpico, dopo la vittoria di domenica contro il Frosinone in Serie A. Pronostico Roma – Servette di Europa League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Roma-Servette 5 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

I giallorossi in campionato sono ad 8 punti, lontani al momento dalla zona Europa. Hanno raddrizzato il tiro con la vittoria nell’ultima contro il Frosinone, ma contano già 3 sconfitte su 7 turni disputati. L’esordio in Europa League è stato positivo con la vittoria in trasferta in casa dello Sheriff Tiraspol.

Gli svizzeri nella competizione hanno esordito con la sconfitta per 2-0 contro lo Slavia Praga. In campionato sono a 9 punti dalla capolista Zurigo, ma in striscia positiva da 2 turni dopo 3 sconfitte consecutive.

Pronostico Roma-Servette 5 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, N’dicka; Zalewski, Pellegrini, Aouar, Paredes, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho.

Servette (4-4-2): Mall; Tsunemoto, Severin, Vouilloz, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Douline, Antunes; Guillemenot, Bedia. All. Weiler.

José Mourinho proverà a fare turnover dove possibile. In difesa, con gli uomini contati, potrebbe essere arretrato Bryan Cristante. Houssem Aouar giocherà dal primo minuto a centrocampo, dopo i fastidi muscolari. In attacco Romelu Lukaku e Paulo Dybala potrebbero avere un turno di riposo.

Pronostico Roma-Servette 5 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Roma – Servette sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, giovedì 5 ottobre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmaker per Roma – Servette

I bookmakers danno la Roma strafavorita a 1.17 Marathonbet e Sisal. Il pareggio è a 7.50 Unibet e Sisal. La vittoria del Servette a 19 Unibet.

Pronostico Roma-Servette 5 ottobre 2023: le nostre scommesse

Difficile inventarsi qualcosa in questo incontro come pronostico. Visto la non irreprensibile difesa della Roma, ci piace al raddoppio la quota di un goal del Servette. Ci aspettiamo anche un inizio convincente dei giallorossi.

Pronostici Roma Over 1,5 goal primo tempo 2.85 Sisal, Servette Goal 2.15 Sisal e 2.17 Unibet

Pronostico Special su Roma – Servette

Andrea Belotti avrà sicuramente a disposizione quasi tutta la partita per andare in goal. La quota è al limite, però puntiamo su di lui a 2.25 Netbet e 2.00 Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 4-1 / 5-1.

