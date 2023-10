Pronostico Marsiglia-Brighton 5 ottobre 2023. Sfida tra allenatori italiani, Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi per questa sfida in Europa tra Marsiglia e Brighton. Pronostico Marsiglia – Brighton di Europa League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Marsiglia-Brighton 5 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’esordio per Gennaro Gattuso non è stato dei migliori con la sconfitta per 3-2 contro il Monaco. Il Marsiglia in campionato è a 9 punti, a distanza di 5 punti dalla coppia in testa Monaco e Brest. Nell’esordio nella competizione europea acquisito un punto grazie al pirotecnico pareggio ad Amsterdam per 3-3 contro l’Ajax.

Il Brighton è partito pure peggio, con la sconfitta per 3-2 in casa contro l’Aek Atene. In campionato la squadra di Roberto De Zerbi viene dalla pesante batosta subita in casa dell’Aston Villa per 6-1. Nonostante questa, in classifica i gabbiani sono solo distanti tre punti dal Manchester City capolista.

Pronostico Marsiglia-Brighton 5 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Marsiglia (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi; Veretout, Kondogbia, Ounahi; Correa, Aubameyang, Ndiaye. All.: Gattuso.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Milner, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Gilmour, Gross; March, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson. All.: De Zerbi.

Pronostico Marsiglia-Brighton 5 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Marsiglia – Brighton sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, giovedì 5 ottobre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmaker per Marsiglia – Brighton

E’ il Brighton la squadra favorita per i bookmakers in questo incontro a 2.36 Marathonbet e 2.23 Sisal. Il pareggio è a 3.80 Unibet e 3.75 Sisal. La vittoria del Marsiglia a 2.85 Unibet e 2.82 marathonbet.

Pronostico Marsiglia-Brighton 5 ottobre 2023: le nostre scommesse

Tutto lascia pensare ad una partita dove le squadre baderanno poco a difendersi. Alziamo la linea e puntiamo all’Over 3.5.

Pronostici Over 3.5 a 2.40 Sisal e 2.32 Marathonbet. Combo Goal + Over 2.5 1.74 Netbet e 1.67 Sisal

Pronostico Special su Marsiglia – Brighton

Kaoru Mitoma segna o fa assist a 2.25. In Premier League finora è stato autore di 3 goal e 3 assist.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-3 / 2-2 / 2-3.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.