Sfida per la prima posizione nel gruppo G tra Slavia Praga e Roma, quella in programma giovedì 9 novembre 2023, alle ore 18.45. I giallorossi giocheranno questa sfida con un occhio di riguardo al campionato, visto che domenica ci sarà il derby con la Lazio. Pronostico Slavia Praga-Roma di Europa League, quote scommesse e pronostico special.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Lo Slavia Praga è a 6 punti in Europa League, con una sola sconfitta rimediata proprio all’Olimpico due settimane fa. In campionato è secondo, dietro allo Sparta Praga, e viene dalla prima sconfitta stagionale in casa contro il Plzen nell’ultima di campionato.

La Roma arriva a questo incontro da capolista del girone, con 9 punti in 3 partite. In campionato, i giallorossi, domenica hanno rimontato e vinto contro il Lecce in casa nei minuti di recupero, con gol finale del bomber Romelu Lukaku.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Roma

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous; Holos, Ogbu, Vlcek; Doudera, Zafeiris, Dorfley, Provod; Schranz, Masopust; Chytil.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

Nonostante il derby alle porte, José Mourinho potrà fare un turnover molto risicato, visto le parecchie indisponibilità. Bryan Cristante e Paulo Dybala saranno molto probabilmente risparmiati dal primo minuto.

Occhio anche a Romelu Lukaku, potrebbe rifiatare ed al suo posto giocare l’iraniano Sardar Azmoun, autore del suo primo gol in giallorosso domenica contro il Lecce.

Dove vederla in TV

Slavia Praga-Roma sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, giovedì 9 novembre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Slavia Praga-Roma

E’ favorita leggermente la Roma offerta vincente a quota 2.54 su Marathonbet e a quota 2.50 su Sisal. La vittoria dei cechi è offerta a quota 3.10 su Unibet e a quota 3.05 su AdmiralBet. Il pareggio è pagato a quota 3.20.

Pronostico per questa partita di Europa League

Ci piace la doppia chance in favore dei padroni di casa. E’ facile aspettarsi che i giallorossi, visto la posizione di classifica ed il derby alle porte, non giocheranno alla morte questa sfida. Lo Special One, dove possibile, proverà a risparmiare quanti più titolari possibili.

Pronostico: 1X a quota 1.54 su Unibet e a quota 1.51 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 2-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.