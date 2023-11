La storia delle competizioni europee contro il nuovo che avanza. Questo potrebbe essere un titolo per la sfida alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam in programma giovedì 9 novembre alle ore 18.45. Ajax-Brighton pronostico, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Ajax ha solo due punti in questo girone di Europa League. Nella gara di due settimane fa ha perso 2-0 contro il Brighton. In campionato, dopo un inizio orribile, sono arrivate due vittorie consecutive in casa, che hanno tolto la squadra più titolata d’Olanda dall’ultima posizione in classifica.

Il Brighton ha il doppio dei punti degli olandesi nel girone. Una vittoria rilancerebbe la squadra di Roberto De Zerbi verso il passaggio del turno. In campionato, i seagulls, vengono da due pareggi consecutivi che fanno assestare la squadra del sud d’Inghilterra a ridosso della zona Champions League in classifica.

Le probabili formazioni di Ajax-Brighton

Ajax (4-3-3): Rulli; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Taylor, Tahirovic, Van den Boomen; Bergwijn, Mikautadze, Akpom.

Brighton (4-2-3-1): Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Lamptey; Gross, Dahoud; March, Lallana, Mitoma; Ferguson.

Dove vederla in TV

Ajax-Brighton sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, giovedì 9 novembre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Ajax-Brighton

Favoriti gli inglesi per questo incontro offerti vincenti a quota 1.74 su Marathonbet e a quota 1.73 su Unibet. Il pareggio è bancato a quota 4.30 su Unibet e a quota 4.25 su Sisal. La vittoria dell’Ajax paga 4 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Europa League

Siamo d’accordo con i bookmakers che vedono il Brighton favorito. Meno sul puntarlo alla quota offerta. Modifichiamo la nostra giocata puntando su una combo che copre diversi risultati e che ci piace.

Pronostico: X2+Over 2.5 a quota 1.77 su Admiralbet e a quota 1.62 su Sisal

Pronostico Special di Ajax-Brighton

Dovrebbe essere una partita dove non verranno fatti prigioneri. L’Over 1.5 primo tempo a 2.04 Unibet e 2.00 Sisal ci sta per chi piace giocare al raddoppio. Dovrebbe giocare da titolare Evan Ferguson. Over 1.5 tiri in porta a 2.25 sembra una buona giocata.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 2-2 / 2-3

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.