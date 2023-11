Il Liverpool a punteggio pieno vola in Francia per sfidare giovedì 9 novembre 2023, alle ore 18.45 il Tolosa, un’occasione per la squadra di Jurgen Klopp per chiudere il discorso sul passaggio del turno con due giornate di anticipo. Pronostico Tolosa-Liverpool di Europa League del 09/11/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Tolosa è a 4 punti in questo girone e si giocherà la qualificazione contro il Royale Union SG. I francesi non attraversano un gran periodo di forma, sono in striscia negativa aperta di 3 sconfitte consecutive nel campionato nazionali di Ligue 1. L’ultima vittoria risale proprio ad una partita di Europa League, quella in casa contro il LASK Linz.

Il Liverpool viene dal sorpredente pareggio in Premier League per 1-1 in casa del Luton. In Europa League percorso netto per la squadra di Jurgen Klopp, con una vittoria in questa sfida ipotecherebbe qualificazione e primo posto nel gruppo.

Le probabili formazioni di Tolosa-Liverpool

Tolosa (3-4-3): Restes; Costa, Diarra, Nicolaisen; Casseres Jr., Schmidt, Spierings, Suazo; Bangre, Dallinga, Donnum.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Szboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Nunez, Luis Diaz.

Dove vederla in TV

Tolosa-Liverpool sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, giovedì 9 novembre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Tolosa-Liverpool

Il Liverpool è favorito per la vittoria e offerto a quota a 1.44 su Marathonbet e a quota 1.42 su AdmiralBet. Il pareggio è offerto a quota 4.95 su AdmiralBet e a quota 4.90 su Unibet. La vittoria dei francesi del Tolosa è pagata a quota 6.60.

Pronostico per questa partita di Europa League

Il Liverpool in questa stagione, ha sempre subito un gol in trasferta. In una sfida come questa, dove probabilmente verrà attuato anche un po’ di turnover, crediamo che questa striscia possa continuare.

Pronostico: Tolosa segna offerto a quota 1.49 su Unibet e a quota 1.47 su Sisal

Pronostico Special di Tolosa-Liverpool

Proviamo una giocata ad alta quota. L’esito Gol SI nel primo tempo a quota 3.90.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 1-2

