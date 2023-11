L’Atalanta può chiudere il discorso qualificazione in questo turno in programma giovedì 9 novemre 2023, alle ore 21.00 contro lo Sturm Graz. Scopriamo se la squadra di Gian Piero Gasperini porterà a casa i tre punti. Pronostico Atalanta-Sturm Graz, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L‘Atalanta è al comando del girone con 7 punti dopo 3 partite. Con una vittoria in questa sfida ipotecherebbe il passaggio del turno. In campionato i nerazzurri arrivano dalla sconfitta contro l’Inter, nella sfida di alta classifica di sabato e nel prossimo turno sono impegnati in trasferta ad Udine.

Lo Sturm Graz si gioca gran parte di speranze di passaggio del turno in questa partita, visto che è a 4 punti e la sfida decisiva contro lo Sporting Lisbona la giocheranno in trasferta.

In campionato vengono da due sconfitte consecutive che sono costate il primo posto in classifica in favore del Salisburgo (rivale dell’Inter in Champions League in questo turno).

Le probabili formazioni di Atalanta-Sturm Graz

Atalanta (3-4-1-2) – Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Muriel.

Sturm Graz (4-3-1-2) – Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk.

Gian Piero Gasperini dovrebbe attuare un po’ di turnover per questa sfida. in attacco spazio a Luis Muriel e Charles De Ketelaere. In difesa cerca spazio per Berat Djimsiti.

Dove vederla in TV

Atalanta-Sturm Graz sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, giovedì 9 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Sturm Graz

Bergamaschi nettamente favoriti e offerti vincenti a quota 1.26 su Unibet e a quota 1.25 su Marathonbet. Il pareggio è quotato 6.00 Sisal e 5.95 Marathonbet. La vittoria degli austriaci è pagata 11 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Europa League

Ci sembra buona la quota del Goal in questa sfida. Atalanta che farà turnover, austriaci che dovranno provare a vincere la partita, tutto lascia immaginare una sfida simile a quella dell’andata finita 2-2.

Pronostico: Goal SI a quota 2.15 su Sisal e a quota 2.13 su Marathonbet

Pronostico Special di Atalanta-Sturm Graz

Luis Muriel e Charles De Ketelaere possono sia segnare che fare assist. Scegliete quale vi piace di più.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-2 / 3-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.